Romina Power, il drammatico cancro in famiglia: “Quando l’ho saputo…”

In una delle sue ultime intervista a Domenica In, Romina Power ha parlato molto della sua vita passata, dei suoi figli e di un dramma che l’ha sconvolta. L’artista italoamericana, come in molti sapranno era molto legata a sua sorella Taryn scomparsa lo scorso anno a causa di un cancro. Un dolore immenso, che ancora oggi ricorda la fa molto soffrire.

La cantante rivive l’incubo che ha vissuto Taryn

Taryn e Romina avevano un rapporto stupendo nonostante le due sorelle vivessero lontane. Anni fa, alla sorella della cantante le è stato diagnosticato un cancro molto aggressivo. In una recente intervista la Power ha parlato del duro percorso che ha dovuto affrontare insieme a lei e di quanti momenti bui hanno condiviso.

“Quando l’ho saputo, mia sorella mi ha spinto ad andare in ospedale!”. Come molti ricordano, anche la loro madre è morta a causa di una malattia molto brutta. Insomma, per l’artista non è stato affatto facile.

Romina Power e il dramma del cancro

Taryn, poco prima di morire ha affermato di aver voluto curare la sua malattia scegliendo una via tramite la medicina occidentale. Nonostante le cure, purtroppo la donna è venuta a mancare e oggi a Romina le resta solo il suo dolce ricordo.

Tirando le somme possiamo dire che, per l’ex moglie di Albano, la vita non è stata affatto proprio benevola. Già a partire dal 1993 si è trovata di fronte ad una situazione terribile, ovvero la perdita della primo genita Ylenia Carrisi.

L’artista italoamericana ai ferri corti con Loredana Lecciso

Romina Power, come riporta Nuovo, pare abbia chiesto al suo ex marito di tenere a freno la lingua della sua compagna: “Secondo fonti del suo entourage, avrebbe detto ad Al Bano di tenere a freno la lingua di Loredana…”.

Ad oggi, nessuno sa se il Maestro abbia accettato o interferito tra le due, mettendo la buona parola. L’unica cosa certa per adesso, sembra che Carrisi rispetto allo scorso anno è molto cambiato.

Si perché se fino a pochi mesi fa, non ha mai preso le parti di Romina Power o di Loredana Lecciso, adesso sembra che la compagna sia la sua unica priorità. Del resto è con lei che ha deciso di trascorrere il resto della vita.