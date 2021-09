Serena Rossi, la confessione intima su Davide Devenuto: “C’è una cosa che ho scoperto solo dopo…”

Serena: C’è una cosa di Davide Devenuto che ho scoperto dopo”

Regina indiscussa del festival di Venezia, Serena Rossi ancora una volta ha saputo stupire tutti con la sua eleganza e il proprio portamento. Attrice, conduttrice, cantante e ballerina, la splendida napoletana è un’artista davvero completa.

L’ex protagonista di un Posto al sole nella sua vita privata da anni ha una relazione con l’attore Davide Devenuto, che abbiamo conosciuto in alcune fiction Mediaset. E proprio parlando del suo compagno che di recente ha fatto una dichiarazione inaspettata.

Serena Rossi, la confessione intima su suo marito Davide

Serena Rossi e Davide Devenuto stanno insieme da diverso tempo e hanno anche un bambino di 5 anni, Diego. L’attrice e conduttrice, stando alle dichiarazioni riportate su Gente, ha fatto una bellissima e sentita confessione privata sul compagno, lasciando tutti senza parole:

Quando l’ho incontrato non si è rivelato subito nella sua essenza, sembrava ironico, quasi distaccato. Poi ne ho scoperto l’immensa sensibilità e la delicatezza d’animo. E mi fa anche ridere tantissimo.”

Nella lunga chiacchierata con il giornalista, la protagonista di Mina Settembre ha parlato anche del suo ruolo che ha ricevuto come madrina per il festival. Serena si è detta molto soddisfatta e felice ma ha anche capito che le arti sono molto importanti e che tutti hanno il diritto di poter esaudire i propri sogni.

ll periodo di crisi e la grande rinascita dell’artista partenopea

Come tante sue colleghe, anche Serena Rossi per via del Covid 19 non ha trascorso bei mesi. Sono stati lunghi e difficili, ha ammesso l’artista partenopea ma grazie all’amore di Davide e del figlio è riuscita a superare il tutto.

C’è da dire, inoltre, che il debutto in inverno della fiction Mina Settembre, che l’ha vista protagonista insieme a Giuseppe Zeno, è stata una grande soddisfazione, tale da produrre una secodna stagione.

Una stagione molto attesa, non solo per lei ma anche per i telespettatori che si sono appassionati alle vicende di Mina e del suo amante. Inoltre, è in arrivo anche La Sposa, dove vestirà i panni di una giovane calabrese pronta ad un matrimonio combinato degli anni ’50. Infine, la vedremo anche al timone della seconda edizione di Canzone Segreta. Insomma periodo d’oro e ricco di soddisfazioni.