Nuovo amore per Serena Enardu? Beccata nello stesso Resort con un uomo, di chi si tratta (FOTO)

In queste ore si sta molto parlando di Serena Enardu e del fatto che la dama pare abbia trovato un nuovo amore. Dopo la fine della storia con Pago, infatti, la protagonista sembrava non riuscire a trovare un uomo che fosse all’altezza delle sue aspettative.

Sui social, inoltre, era diventata anche molto reticente sotto questo punto di vista. Ad ogni modo, pare che il vento stia cambiando direzione. Vediamo, dunque, cosa sta succedendo sul web in questi giorni.

La segnalazione su Serena Enardu

Alcuni utenti del web hanno riportato delle segnalazioni su Serena Enardu e sul fatto che pare abbia un nuovo amore. Nello specifico, i fan più attenti, hanno notato degli indizi tra le sue Instagram Stories. In particolar modo, pare che la dama sia stata beccata nello stesso Resort di un certo Jorge Lorenzo. I due, infatti, hanno pubblicato la foto dello stesso drink, pertanto, in molti hanno subito collegato che fossero insieme. I diretti interessati, però, non sono intervenuti sulla vicenda.

Specie la Enardu non ha minimamente accolto le varie provocazioni e insinuazioni degli utenti del web. La dama, infatti, sta lasciando correre e sta continuando a mostrare contenuti che ritraggono i momenti più interessanti della sua vacanza. La protagonista, infatti, attualmente si trova in compagnia di alcune amiche, e chiaramente di suo figlio, a trascorrere qualche giorno di relax in piscina.

Chi è il presunto nuovo amore dell’influencer

Tra i suoi contenuti social, però, non compare nessun uomo in modo esplicito. Malgrado questo, i fan sono assolutamente convinti che qualcosa bolla in pentola. Un chiaro segnale è anche il fatto che la donna si sta mostrando molto più rilassata e solare. Questo sembra lasciar intendere che si senta particolarmente appagata. Ad ogni modo, andando sul profilo di questo presunto nuovo amore di Serena Enardu, pare che l’uomo non sia di origini italiane e, di professione, faccia il pilota di Moto GP.

Il suo account è seguito da quasi due milioni di followers. Questo, dunque, vuol dire che è un personaggio alquanto popolare. Almeno per il momento, però, non ci sono conferme ufficiali da parte della diretta interessata. Pertanto, per vedere se questa ipotetica storia decollerà veramente, non ci resta che attendere e vedere se la dama deciderà di affrontare l’argomento con i fan.