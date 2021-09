Sonia Bruganelli, tacco a spillo in barca: lusso e provocazione di Lady Bonolis (FOTO)

Sonia Bruganelli nostalgica su Instagram

In attesa di vederla nell’inedito ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 6, Sonia Bruganelli nelle ultime ore sembra aver avuto nostalgia del passato. Infatti, la moglie di Paolo Bonolis ha riproposto delle foto che arrivano dal passato.

Per quale motivo? Nel frattempo l’imprenditrice è finita al centro dell’attenzione mediatica per una presunta lite avuta con la collega Adriana Volpe durante la realizzazione di un servizio fotografico per il magazine Tv Sorrisi e Canzoni.

La vecchia foto realizzata in una barca lussuosa

Sonia Bruganelli ha voglia di ricordare il passato. La moglie di Paolo Bonolis, attraverso il suo profilo Instagram, ha rilanciato una vecchia foto. “Due anni fa… Ora mi sembra un ricordo lontano anni luce”, ha commentato la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 6 con un velo di malinconia. E nello scatto in questione, come sempre, è presente parecchio lusso: la donna è all’interno di una barca.

In quell’occasione Lady Bonolis metteva in mostra un outifit davvero irresistibile. Un abito super elegante bianco e nero con spalline argentate, gambe nude, scarpe anch’esse argentate e con un vertiginoso tacco a spillo. Una vera meraviglia per gli occhi dei follower che non si sono limitati a complimentarsi con lei. Ovviamente non sono mancati i soliti leoni da tastiera che si sono scagliati duramente contro l’imprenditrice romana. (Continua dopo il post)

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe rivali? Il rumor

Come accennato prima, pare che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non si sopportino. Ad avvalorare questa voce ci ha pensato il blogger Davide Maggio che sul suo sito ha scritto: “C’è poco da fare, Sonia, che furba non lo è di cognome ma di fatto, non sopporta la Volpe. Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto, fisico soprattutto, con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega. E così qualcuno ai piani alti ha già scommesso sulla durata della convivenza tra Anastasia e Genoveffa. Dicono che reggeranno poco. Pochissimo”.