Chiara Ferragni, il costume sgambato sconvolge i fan: “Dove si mette la fe**a?” (FOTO)

Chiara Ferragni lancia un nuovo costume ed è già polemica

Nella nuova collezione di Chiara Ferragni è presente un costume molto particolare che ha sconvolto tutti i suoi fan ora che la calda estate 2021 sta volgendo al termine. Senza ombra di dubbio il design è davvero innovativo, ma stando ai commenti del popolo del web, forse un po’ troppo.

Infatti, si tratta di un costume da bagno multicolor di un solo pezzo, che ha delle maniche lunghe, una scollatura vertiginosa e quello che salta all’occhio è la sgambatura estrema. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo dopo la presentazione.

Il commento ironico di una ragazza: Twitter impazzito

Chiara Ferragni ha presentato questo nuovo costume attraverso un servizio fotografico per lanciare il costume sgambato sui suoi seguitissimi canali social. Tuttavia, in tanti hanno evidenziato evidente problema di spazio proprio nelle parti intime.

A parlarne è una ragazza che su Twitter in pochissimo tempo ha ricevuto una valanga di mi piace e commenti di approvazione. “Ok, ma la f*** dove la dovrei mettere”, si è chiesta l’utente davanti alla foto che mostra bene quanto sia sgambato questo nuovo costume lanciato dalla moglie di Fedez. (Continua dopo il post)

ok ma la fessa dove la dovrei mettere pic.twitter.com/vW3bdluHVo — sara♋︎ (@mrpeanutbvtter) September 3, 2021

La reazione del popolo social al nuovo costume di Chiara Ferragni

Ovviamente, come era prevedibile il popolo social si è scatenato dopo aver visto gli scatti ad alto tasso erotico della fashion blogger cremonese Chiara Ferragni. Tra i vari commenti apparsi sotto il post dell’influencer, quelli che hanno ottenuto maggiore successo sono: “Neanche il costume di Pamela Anderson in Baywatch era così sgambato”, “infatti vedi che tiene la gamba un po’ accavallata perché se stesse dritta non riuscirebbe a sorridere”.

Poi ci sono quegli utenti che si fanno passare per stilisti: “Che senso ha fare un costume, da indossare quindi d’estate ovvero con 40 grandi all’ombra, con le maniche lunghe?”. Arriverà la replica da parte della moglie di Fedez? Staremo a vedere.