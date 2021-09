Beppe Convertini finalmente esce allo scoperto: “E’ lei il mio grande amore”

Beppe Convertini innamorato della sua Puglia

Senza ombra di dubbio Beppe Convertini è uno dei conduttori di puntata di questa calda estate che sta per giungere a termine. Infatti, il noto professionista insieme ad Anna Falchi ha condotto Uno Weeken, ottenendo un discreto successo a livello d’ascolti. I due nelle prossime settimane saranno sostituiti dai veterano Tiberio Timperi e Monica setta con Unomattina in Famiglia.

Inoltre, Convertini è alla guida di Azzurro-Storie di mare in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle ricerche e l’Arma dei Carabinieri. Nel nuovo numero del magazine Intimità è contenuta una sua lunga intervista dove finalmente ha ammesso chi è il suo grande amore.

Non si tratta di una donna, bensì di una terra a lui cara. “La Puglia è il mio grande amore e con lei mia madre, Grazia, ha 84 anni. La Puglia rappresenta le mie radici, la mia storia, la terra dei sapori e dei profumi. Tutto quello che ritrovo ogni volta che torno a casa”, ha dichiarato il presentatore al periodico.

Il conduttore torna con la nuova edizione di Linea Verde

Dopo la lunga maratona estiva nei fine settimana di Rai Uno, Beppe Convertini è pronto con la nuova stagione di Linea Verde, in onda intorno a mezzogiorno su Rai Uno. Intervistato dal magazine Intimità, il noto conduttore ha svelato quali sensazioni prova per il suo ritorno in televisione.

“Tornerò al timone di Linea Verde e sono molto felice. Per il terzo anno consecutivo avrò modo di assaggiare e far conoscere le nostre eccellenze gastronomiche, ma anche quell’Italia autentica basata sull’artigianato e l’agricoltura, tutti settori a me cari”, ha fatto sapere il collega di Anna Falchi.

Beppe Convertini felice della sua vita

Nel corso della lunga intervista per il magazine Intimità, il conduttore Beppe Convertini ha espresso tutta la sua gioia riguardo alla vita che sta mandando avanti negli ultimi tempi. “Faccio il lavoro che amo, sono circondato dall’affetto dei miei cari”, ha dichiarato il padrone di casa di Linea Verde.