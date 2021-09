La confessione di Linus: “Inutile lavorare con Adriano Celentano, ecco perché”

Linus e la confessione su Adriano Celentano

Duro colpo per il Molleggiato d’Italia. Infatti, in occasione del Festival della Tv e dei Nuovi Media di Dogliani, il noto dj Linus si è lasciato andare a delle confidenze su Adriano Celentano. “Come è stato lavorare con Celentano? Umanamente utile, ma lavorativamente inutile: alla fine fa quello che vuole lui e ti senti un po’ frustrato. Ma è un personaggio come pochissimi”, ha confessato lo speaker radiofonico ad Aldo Cazzullo.

Ma lo sfogo di Linus non è terminato qui, dicendo anche: “Quando ero tra gli autori di 125 milioni di caz..te gli chiesi come mai non aveva ancora cantato la mia canzone preferita, Storia d’amore. Disse che non si ricordava le parole, perché lui ha sempre fatto pochi concerti dal vivo. La improvvisò nel suo salotto. Fu meraviglioso”.

La rivelazione su Elio delle Storie Tese

Oltre Adriano Celentano, Linus ha detto la sua sua altri personaggi che fanno parte del mondo della musica e della televisione. Ad esempio, su Elio delle Storie Tese ha fatto sapere: “È un matto vero e per me è un complimento. È doubleface: timido e riservato in privato, detesta quando lo riconoscono e lo fermano per strada; a una signora che gli chiedeva se era famoso, rispose che era il celebre cantante Franco Baglioni. Sul palco invece si trasforma, non ha paura di niente: non ho mai visto nessuno come lui”.

Linus dice la sua su Jovanotti e Nicola Savino

Intervistato da Aldo Cazzullo, lo speaker radiofonico e presidente di Radio Deejay ha parlato anche di Jovanotti e Nicola Savino che prossimamente debutterà su Italia 11 con un nuovo programma televisivo.

Sul cantante ha detto: “Penso che la sua grandissima forza sia la curiosità: Lorenzo legge, ascolta e parla tantissimo. Altri personaggi che ho conosciuto sono invece talmente centrati su se stessi che sono grandi sul palco, ma noiosi nel privato”. Mentre sull’ex conduttore de Le Iene Show, con il quale lavora insieme da più di vent’anni, il dj ha precisato: “Ormai è un matrimonio, lui è la moglie con i baffi”.