Sangiovanni sbotta su Instagram: “Il mio successo non è merito di Giulia”

Sangiovanni sbotta su Instagram

Nelle ultime ore Sangiovanni su Instagram ha avuto un duro sfogo. Nel dettaglio, il secondo classificato di Amici si è scagliato contro quegli utenti web che lo hanno accusato di aver fatto successo grazie alla fidanzata Giulia Stabile, vincitrice del talent show di Maria De Filippi.

“Io e Giulia abbiamo vissuto dentro a quel programma e a quel contesto insieme, vicini, perché abbiamo iniziato a provare un sentimento. Non ci saremmo aspettati tutto quello che poi è venuto dopo. Abbiamo vissuto insieme perché io facevo del bene a lei e lei faceva del bene a me, ma Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Quindi io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni”, ha tuonato il ragazzo sul noto social network.

Il cantante fa una precisazione su lui e Giulia Stabile

Attraverso il suo profilo Instagram, Sangiovanni ha precisato che lui e Giulia prima di essere due fidanzati sono due artisti. “Vedo che voi, invece di stare attaccati alla musica e alla danza, di stare attaccati all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati a questo caz** di gossip infinito. Mi chiedo perché. Non vi appassionate alla musica o alla danza? Perché parlate di cose che non esistono? Perché non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy? È vero che siamo stati in tv, ma siamo due ragazzi normali, siamo umani e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra intimità”, ha asserito lex allievo di Amici di Maria De Filippi.

L’avvertimento di Sangiovanni ai follower

Sempre su Instagram, Sangiovanni riferendosi ai follower ha detto di darsi una moderata e non intromettersi e insistere, pensando di sapere cose che poi alla fine non sanno. Tante persone sono arrivate a dire che lui dovrebbe esporre la sua cosa con Giulia, dovrebbe farla vedere perché è quello che gli ha portato al successo.

“Uno: non ho fatto successo perché il successo è altro, due: io ho raccontato e cantato di quello che vivo. L’ho fatto io. Come fate a dire che se le mie canzoni spaccano è grazie a lei che è entrata nella mia vita? Quindi ‘Tutta la notte’ che ha fatto due platini, che ho scritto a inizio agosto dell’anno scorso quando non conoscevo Giulia…come ve lo spiegate questo fenomeno? Dovrei ringraziare la persona che mi è stata accanto quando l’ho scritta? Perché se un altro artista spacca con una canzone d’amore è un grande, è fortissimo, mentre quando scrivo io una canzone che parla di una cosa che vivo io, sono fortunato ed è merito di quella persona se è nata una bella canzone?”, ha fatto sapere il cantante di Malibù.