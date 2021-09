Oroscopo 6 settembre 2021: Toro partite con il piede giusto, Sagittario andate al sodo

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 6 settembre 2021 invitano i Toro a cominciare con il piede giusto questa settimana. I Sagittario devono badare meno alla forma, mentre gli Ariete avranno delle sorprese.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata intensa dal punto di vista professionale, ma anche molto soddisfacente. Cercate di usare al meglio il vostro tempo in modo da svolgere tutte le mansioni che avete in programma. Questo è un momento di rivalsa anche per i sentimenti.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 6 settembre vi invitano a cominciare questa nuova settimana con il piede giusto. Le cose da fare sono molte, ma voi non siete affatto spaventati. Impegnatevi affinché riusciate a raggiungere i vostri obiettivi, che non sono affatto lontani.

Gemelli. Oggi è un giorno importante per molti di voi. Se avete delle questioni in sospeso, in questa giornata potrete risolverle. In amore vi sentite piuttosto demotivati, ma non temete, presto arriveranno delle soddisfazioni.

Cancro. Siete molto permalosi in questo periodo e questo potrebbe portare a qualche piccola controversia in amore. Cercate di lasciarvi scivolare un po’ di più le cose addosso. Sul lavoro siete precisi e questo non può che essere un vantaggio in questo momento.

Leone. Non siate troppo polemici nei rapporti di coppia. Le persone che vi circondano potrebbero stancarsi dei vostri malumori. Pertanto, se avete avuto dei problemi sul fronte professionale, è bene che li affrontiate, ma che smettiate di riversarli sugli altri.

Vergine. Giornata interessante sul fronte delle emozioni. Ci sono delle belle soddisfazioni in arrivo per quanto riguarda i sentimenti. Dei nodi verranno al pettine e potrete, finalmente, dire “te l’avevo detto”. Sul lavoro ci vuole tanto impegno.

Previsioni 6 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non bruciate le tappe. Spesso in amore siete un po’ troppo irruenti, ma questo non è il momento giusto per comportarsi in questo modo. Lasciate tempo al tempo e vedrete che le cose cominceranno a sistemarsi da sole.

Scorpione. Se state aspettando delle risposte, dovrete pazientare ancora un po’. In amore vi sentite abbastanza fortunati ma, allo stesso tempo, siete sempre alla continua ricerca di conferme. Non siate troppo precipitosi nel giudicare gli altri.

Sagittario. L’oroscopo del giorno 6 settembre vi invita a non badare molto alla forma delle cose, ma a concentrarvi sulla sostanza. Le stelle sono favorevoli, ma non dovete scherzare con il fuoco. Buon momento per cominciare un nuovo progetto.

Capricorno. Un progetto importante sta tenendo occupata la vostra mente. Cercate di distogliere anche un po’ l’attenzione dai doveri, in modo da concedervi qualche piacere. Sul fronte delle relazioni, invece, vi sentite pronti a tutto. Siete audaci, indipendenti e, soprattutto, intraprendenti.

Acquario. Buon momento per le relazioni. Se siete indecisi su di una decisione da prendere, presto avrete le idee molto più chiare. Non impelagatevi in situazioni troppo complesse. Talvolta, anzi molto spesso, la semplicità sta nelle piccole cose.

Pesci. Le stelle vi invitano a mettere da parte l’orgoglio in amore. Se non sapete in che direzione, forse è il caso di fermarsi un attimo. Non siate troppo frettolosi sul lavoro. Nessuno vi corre dietro ed è meglio un lavoro ben fatto, anche se ci impiegate più tempo.