Dayane Mello lancia delle frecciatine a Tommaso Zorzi: “Ha fatto strategie mentre dormiva” (FOTO)

I complimenti di Dayane Mello a Soleil Sorge

Manca una settimana all’avvio del Grande Fratello Vip 6 ma in rete e sui social si continua a parlare ancora della quinta edizione. Infatti, alcuni protagonisti della passata edizione vinta da Tommaso Zorzi continuano a far parlare di sé svelando dei retroscena. Tutto è iniziato quando sabato il profilo ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini ha confermato Soleil Sorge come concorrente.

Sotto al post Instagram, Dayane Mello ha scritto un commento al miele nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Lei è il mio amore più grande, sarà la rivelazione di questo programma. Non ci sarà uno uguale a lei. Soleil ti amo con tutto il mio cuore vai!”, ha riportato la modella brasiliana.

La frecciatina velenosa dell’ex gieffina al rampollo meneghino

Dayane Mello ha preso le difese dell’amica Soleil Sorge dalle tante critiche, ma qualcuno ha messo in mezzo anche il vincitore del G Vip 5 Tommaso Zorzi: “Accettatelo che Tommaso è amato da tantissimi“. La modella sudamericana ha risposto con una frecciatina velenosa che sicuramente creerà delle polemiche: “Lui è amato? Diciamo che ha fatto tante dinamiche quando dormiva“.

Un’altra sostenitrice del rampollo meneghino ha rincarato la dose scrivendo: “Avessi un’unghia dell’intelligenza di Tommaso. Poi perché devi criticarlo così. Non è affatto carino. Tommaso è stata una rivelazione e senza di lui il programma sarebbe stato un mortorio. Rosichi parecchio perché ha vinto lui e non tu”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Gli attacchi di Dayane Mello a Tommaso Zorzi

A questo punto Dayane Mello sempre su Instagram ha risposto con una lunga risate ed ha aggiunto un commento che ricorda le polemiche sul televoto della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

“Che strano, tutto il mondo ha cercato di votare e molti non ci sono riusciti“, ha fatto sapere la modella brasiliana. Dopo tali accuse arriverà la replica da parte di Tommaso Zorzi? Sicuramente di sì dato che il 26enne milanese non è uno che si morsica la lingua. Di certo ne vedremo delle belle nei prossimi giorni.