Rita Pavone torna sulla lite con Anna Tatangelo: “Non abbiamo chiarito. Si è risentita parecchio”

La discussione tra Rita Pavone e Anna Tatangelo

Un anno fa all’incirca, nel corso di uno degli ultimi appuntamenti stagionali di All Together Now, Rita Pavone ha consigliato ad una coppia di artisti in gara nel talent guidato da Michelle Hunziker di dividere le loro strade e proseguire da solisti.

In quella circostanza l’altra giurata Anna Tatangelo ha dichiarato senza mezzi termini di non essere d’accordo con la collega. A quel punto la cantante che interpretava Gian Burrasca ha risposto in maniera piccata: “Ah sì? Dici che non si devono dividere. Però parla la persona sbagliata, perché anche tu prima cantavi in coppia e ora…”.

Lo scontro ad All Together Now tra le due cantanti

Ovviamente, Anna Tatangelo essendo una donna senza peli sulla lingua non è rimasta a guardare. Infatti, la cantante di Sora ha chiuso il botta e risposta con un atteggiamento quasi stizzito.

“Allora, scusami Rita. Adesso ti rispondo bene. Sai che ho massima stima per te. Con tutto il rispetto per il mio ex compagno, ognuno ha la sua carriera. Noi abbiamo fatto solo una canzone insieme, ‘Uno Nuovo Bacio’ 20 anni fa. A me sembra che dopo 30 anni di carriera lui sta ancora in giro e io dopo 20 lo stesso. Apro e chiudo parentesi. Ci siamo?!”, ha chiosato l’ex compagna di Gigi D’Alessio e attuale fidanzata del rapper Livio Cori.

Rita Pavone e Anna Tatangelo a distanza di un anno non si sono chiarite

E’ passato quasi un anno da questa pesante discussione ad All Together Now e a quanto pare Anna Tatangelo e Rita Pavone non si sono chiarite. A farlo sapere è stata quest’ultima che recentemente ha rilasciato una lunga intervista al magazine Mio. In quella circostanza la cantante ha lanciato una frecciatina velenosa dicendo che la professionista frusinate e prossima conduttrice di Scene da un Matrimonio dovrebbe essere più autoironica.

“Se mi sono chiarita con Anna Tatangelo? No, anche perché non c’era nulla da chiarire. Ho fatto una battuta, tutto qui. Anna si è risentita molto e ha voluto puntualizzare le cose. Però voglio dire una cosa. Alle volte credo che ci vorrebbe più autoironia!”, ha concluso la Pavone.