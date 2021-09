“Sei ridicola”: una follower umilia Giulia De Lellis. Lei risponde per le rime: “Si faccia aiutare” (FOTO)

Giulia De Lellis criticata sui social da una follower

Come tutti ben sanno Giulia De Lellis è una delle influencer più seguite con oltre cinque milioni di follower su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne la scorsa settimana qualche giorno ha condiviso sul suo account social uno scatto che la ritrae in tenuta da caccia completamente firmata dal suo compagno, Beretta.

“Aveva ragione la mia ciccia Ivana Mrazova, qui le foreste sono meravigliose! Il telefono prende pochissimo, l’aria è pulita, fresca ed il cibo buonissimo. Prima di girare il centro della città ci godiamo questa libertà! Gita fuori porta x2 💜“, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 a corredo della foto in questione. (Continua dopo il post)

La replica piccata dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Ma il look di Giulia De Lellis non è piaciuto per nulla ad una sua follower che le ha dato della ridicola davanti a tutti. Essendo molto attiva su Instagram, l’ex compagna di Andrea damante si è accorta di questo commento e, come era prevedibile, le ha risposto per le rime.

“Ma lei che è una madre di famiglia, invece, che mi segue solo per insultarmi pubblicamente (per non parlare dei suoi messaggi privati agghiaccianti) non si sente un tantino fuori luogo? Perché solo ridicola è dir poco. Ma poi da tempo, basta. Si faccia aiutare per favore”. (Continua dopo la foto)

Giulia De Lellis assente al Festival del Cinema di Venezia

La 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia ha preso al via da qualche giorno e con essa anche i primi red carpet. Tra i tanti look di quest’anno non si potrà ammirare quello di Giulia De Lellis. Infatti, la nota influencer ha annunciato sui social la sua assenza.

“Un po’ tutti me lo state chiedendo e no, quest’anno non sarò a Venezia. Venezia è stata meravigliosa tutti gli anni per me, dal primo forse era il 2016 o il 2017, non me lo ricordo neanche però quest’anno farò qualcosa di altrettanto bello ed importante. Ho deciso di dare la precedenza a qualcos’altro di importante, che poi vedrete”, ha fatto sapere la ragazza.