Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si baciano sul red carpet di Venezia: fanno sul serio (FOTO)

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo stanno insieme

Chi l’ha seguita nella sua breve esperienza all’Isola dei Famosi 15, Drusilla Gucci si è più volte dichiarata felicemente single dicendo anche di avere gusti molto difficili in fatto di uomini. La ricca ereditiera in quell’occasione, ovvero mentre si trovava in Honduras, ha rifiutato la corte di Awed dicendo di stare benissimo anche da sola.

“Lui è molto simpatico. Possiamo diventare amici, nulla di più. Adesso sto bene da sola davvero“, ha detto la ragazza sul vincitore del reality show di Ilary Blasi. Tuttavia sola c’è rimasta poco, perché lo scorso giugno l’ex naufraga ha conosciuto Francesco Chiofalo e pare sia scattato il colpo di fulmine, anche se tutti si chiedano il perché.

Le dichiarazioni dell’ex partecipante di Temptation Island

Dopo essersi incontrati lo scorso giugno, Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo hanno trascorso insieme anche una vacanza in Turchia e sembra che in quella Terra le cose si sono fatte serie. L’ex di Selvaggia Roma un paio di mesi fa ha anche dichiarato di aver già incontrato la madre della sua fidanzata.

“Sì ragazzi confermo, ci stiamo conoscendo! Lei è una persona molto interessante e stiamo molto bene. Quindi confermo il mio interesse per Drusilla. Ho anche conosciuto sua madre ma preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella“, ha fatto sapere l’ex concorrente di Temptation Island. (Continua dopo il post)

Ditemi che Drusilla non sta veramente con Chiofalo#Venezia78 pic.twitter.com/TaK6axNgPr — ineedalcool🐍 (@ineedalcool) September 5, 2021

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo insieme al Festival del Cinema di Venezia

Come di tradizione, ormai da alcuni anni sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, che si tiene al Lido, sfilano influencer, ex tronisti ed ex corteggiatori di Uomini e Donne e anche concorrenti del Grande Fratello. Nella giornata di domenica davanti agli obiettivi dei paparazzi c’erano anche Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci.

Quest’ultimi dopo aver sfilato sul famoso tappeto rosso si sono anche baciati in bocca davanti a tutti i presenti. Ovviamente in rete e sui vari social network non sono mancate le polemiche. Eccone una: