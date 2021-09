Natalia Paragoni chiude Instagram perché ha troppi follower: “Sono preoccupata” (FOTO)

L’annuncio inaspettato della compagna di Andrea Zelletta

Nelle ultime ore Natalia Paragoni ha preso una decisione inaspettata facendo preoccupare non poco tutti coloro ce la seguono sui social. In pratica, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha chiuso momentaneamente il suo account personale Instagram perché preoccupata della crescita esponenziale dei follower nell’ultimo periodo.

Decisione strana dato che molti influencer farebbero di tutto per trovarsi nella sua medesima situazione, ovvero avere più seguaci su IG. Ad allarmare la compagna dell’ex gieffino di Andrea Zelletta è stata la crescita improvvisa ed immotivata dei fan, tanto da arrivare a sospettare che si tratti di un BOT.

Natalia Paragoni Instagram: “Troppi follower”

Prima di agire su Instagram, Natalia Paragoni ha spiegato a tutti coloro che la seguono cosa sta accadendo al suo profilo personale da qualche tempo a questa parte. La fidanzata di Andrea Zelletta ha deciso di chiudere momentaneamente l’account.

"Ho notato una crescita spropositata del numero dei miei followers. Temo che qualcuno mi abbia attivato un BOT per dispetto o, peggio ancora, per arrecarmi un danno. Sto cercando di risolvere il problema insieme alla mia agenzia. A breve chiuderò momentaneamente il profilo per cercare di arginare la cosa", ha fatto sapere l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Il libro di Natalia Paragoni

Non tutti sono a conoscenza che qualche mese fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Natalia Paragoni ha pubblicato un libro. Un’autobiografia dove la compagna di Andrea Zelletta parla della sua vita e del suo futuro.

Ecco la trama: “A volte bisogna riavvolgere il filo della memoria per ritrovare se stessi. È esattamente quello che ho fatto io quando ho iniziato a scrivere questo libro. Per un attimo ho deciso di dimenticare le serate glam, gli eventi mondani e gli outfit ricercati, e mi sono tuffata a capofitto nei ricordi. Sono tornata agli anni spensierati della mia infanzia e a quelli più complicati della mia adolescenza per rivelare una parte inedita di me. Quella che non sempre riesco a mostrare sui social. Eccomi qui, quindi, senza trucco e senza filtro: eccomi, con le mie passioni e le mie fragilità, con le mie paure e i miei sogni. Ventitré capitoli, come ventitré sono i miei anni, pieni di consigli sulla vita, l’amore e il make-up. Perché tutto quello che ho imparato finora mi ha reso la donna che sono oggi, e io voglio condividerlo con voi”.