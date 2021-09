Star in the Star: svelate le dieci maschere della prima edizione

Star in the Star al via dal 17 settembre 2021

Dopo vari annunci, finalmente la prima edizione di Star in the Star sta per iniziare. Infatti da giovedì 17 settembre 2021 ci sarà il debutto in prime time su Canale 5. Nel frattempo, nella giornata di domenica sono state rese note le dieci maschere che andranno ad animare la stagione d’esordio. Chi c’è dietro la maschera?, come direbbe Milly Carluccio nel suo show Il Cantante Mascherato.

Ecco quali sono le dieci maschere

In questo nuovo format televisivo, i personaggi famosi in questione a differenza de Il Cantante Mascherato, non saranno nascosti da maschere di fantasia come Gatto, Giraffa, Alieno, e così via, ma saranno travestiti da veri e propri cantanti e star del passato. Le prime sette maschere sono state anticipate dal promo ufficiale e da Ilary Blasi nel corso di una recente intervista concessa al magazine Tv Sorrisi e Canzoni.

Mentre le altre tre le ha annunciate il portale web BlogTvItaliana. Ecco quali sono: Claudio Baglioni, Elton John, Zucchero, Pino Daniele, Michael Jackson, Lady Gaga, Madonna, Mina, Loredana Bertè e Patty Pravo. Proprio quest’ultima è una delle giurate dello show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci.

Ilary Blasi padrona di casa di Star in the Star

Intervistata nel nuovo numero in edicola del magazine Tv Sorrisi e Canzoni, Ilary Blasi ha reso noto il meccanismo della sua nuova trasmissione Star In The Star. Un format che nelle prossime ore sarà al vaglio della Vigilanza Rai perché considerato troppo simile a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci e Tale e Quale Show di Carlo Conti.

“Star In The Star è un celebrity show dove ci sono dieci personaggi famosi, in grado di cantare, che devono immedesimarsi in altre star italiane o internazionali tra cui Michael Jackson, Claudio Baglioni, Zucchero, Mina e Lady Gaga. Non solo dovranno imitarli, ma saranno camuffati come se fossero loro. Sarà impossibile capire chi si nasconde dietro la maschera. Non lo saprò neppure io! All’inizio i concorrenti dovranno imitare il cantane assegnato, che sarà sempre lo stesso per tutte e sette le puntate, cantando in playback. Poi inizieranno a cantare con la loro voce cercando di imitarlo. Alla fine di ogni puntata sarà eliminato un concorrente, che verrà smascherato. Vincerà chi dimostrerà di essere il più bravo”, ha detto la conduttrice romana.