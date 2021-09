“Sfrutta il figlio per sbeffeggiare il Vaticano”: scatta la polemica su Fedez (VIDEO)

Fedez al centro di una nuova polemica

Oltre ad essere un rapper molto apprezzato e un influencer con un seguito di oltre 12 milioni di follower, Fedez ultimamente sta assumendo un ruolo sempre più politico. Per questa ragione il marito di Chiara Ferragni, la fashion blogger più seguita in Italia, è inevitabile che qualsiasi cosa dica alla fine finisce sempre al centro delle polemiche.

Nelle ultime ore il padre di Leone e Vittoria Lucia ha condiviso una Stories sul suo account IG scatenando il putiferio. A dire il vero il cantante non si aspettava di urtare la sensibilità di diverse persone visto che si tratta di un contenuto social apparentemente innocuo e dal chiaro intento ironico. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Il rapper guarda la santa messa insieme ai figli: Leone sbotta e il padre ride

Nelle Stories condivise su Instagram si vede il rapper Fedez, nonché dolce metà della fashion blogger cremonese Chiara Ferragni, trascorrere del tempo sul divano insieme ai figli Leone e Vittoria Lucia. In televisione stava andando in onda la santa messa officiata dal Pontefice Papa Francesco.

Un evento che naturalmente annoiava il figlioletto, che senza giri di parole ha espresso la sua volontà di guardare altro con la seguente espressione: “Questo non lo vogliamo”. A quel punto il padre sorpreso dalla reazione del figlioletto ha reagito in maniera divertita, lasciandosi scappare una risata che però è diventata oggetto di polemica sui vari social network. (Continua dopo il video)

La reazione del popolo social alla risata di Fedez

Infatti, in pochissimo tempo su Twitter sono apparsi numerose critiche nei confronti di Fedez. “Che bassezza sfruttare il figlioletto per sbeffeggiare la religione e poi fa il paladino contro le discriminazioni”, ha scritto un utente sul noto social network. Stando ad altri internauti si tratta di un commento abbastanza pesante, perché a dire il vero il rapper milanese non ha fatto nulla di grave.

Per questo motivo, la maggior parte delle reazioni erano ironiche e divertite. Anche se ormai tutto quello che dice e fa il marito di Chiara Ferragni scatena polemiche. Come ad esempio l’esposto avviato dall’Antitrust, che ha messo nel mirino il brano Mille, hit estiva realizzata in collaborazione con Achille Lauro e Orietta Berti. I tre vengono accusati di presunta pubblicità occulta alla Coca Cola.