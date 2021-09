Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, addio: “Lui beccato con una dama di UeD” (RUMORS)

L’opinionista di Uomini e donne tradita dall’ex compagno (Rumors)

Sembra ormai finita la storia d’amore tra Enzo Ferrara e Tina Cipollari. La coppia stava insieme da circa tre anni e tra alti e bassi si era parlato addirittura di nozze. Proprio lo scorso anno, l’opinionista storica di Uomini e donne si era detta pronta al grande passo con il suo uomo, ma purtroppo ancora una volta, qualcosa ha rotto il loro equilibrio. Nelle ultime settimane si è parlato di un altro addio tra i due e da poche ore sul web circola una strana notizia sul fiorentino. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Tina Cipollari è tornata single

Sono giorni che online si legge: “Tina Cipollari di nuovo single: è finita con Vincenzo Ferrara!”. La diretta interessata non si è ancora espressa a tal proposito ma secondo alcune indiscrezioni, l’opinionista di Uomini e Donne sarebbe stata tradita.

Una notizia che ovviamente ha acceso le pagine di ogsisp ma anche scatenato i fan della Vamp, che ormai la seguono e l’ammirano da tempo. C’è da dire che per il momento, Tina ha scelto la strada del silenzio e ha preferito non esprirmersi sulla questione. L’unica cosa certa per ora è che entrtambi si sono detti addio.

Vincenzo Ferrara ha tradito Tina con una dama del trono over?

Secondo quanto si legge sul web, sembrerebbe che Tina Cipollari, oltre ad essere stata tradita, avrebbe ricevuto una vera batosta. Pare infatti, che Vincenzo è quest’altra donna misteriosa farebbero già coppia fissa e la nuova fiamma del ristoratore sarebbe una dama del parterre femminile del trono over. Chi sarà? Ma sopratutto l’indiscrezione è vera?

Nell’attesa di carci qualcosa in più, a breve Tina ritornerà al suo posto. Anche quest’anno accanto a Gianni Sperti sarà a Uomini e donne e vestirà il solito ruolo. Ormai sono più di 15 anni che Cipollari è a Canale 5. Alcuni giorni fa qualcuno ha ipotizzato anche la possibilità di rivederla tra le dame, vista la sua nuova situazione sentimentale. Anche in questo caso, precisiamo, però, si tratta solo di rumors e peer capirci davvero qualcosa non ci resta altro che attendere.