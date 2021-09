GF Vip, “clamoroso due di picche”: Alfonso Signorini tradito per un altro programma (FOTO)

Grande forfait per Alfonso Signorini

Manca una settimana all’avvio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, infatti lunedì 13 settembre 2021 in prima serata su Canale 5 tornerà ad aprirsi la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. In queste settimane, però, il conduttore Alfonso Signorini ha dovuto incassare un ‘no’ secco.

Si tratta di quello di Sandra Milo. A dire il vero da mesi in rete si parlava di una sua possibile partecipazione al reality show Mediaset ma è saltato tutto all’improvviso. Un due di picche indigesto da parte della casa di produzione e del Biscione e soprattutto del direttore del magazine Chi. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto l’attrice.

Le spiegazioni di Sandra Milo

Ma per quale ragione Sandra Milo ha cambiato idea dando un due di picche ad Alfonso Signorini? La sua partecipazione era data ormai quasi per scontata, ma la ragione per la quale non sarà al Grande Fratello Vip 6 l’ha spiegato lei stessa. Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo è contenuta una sua lunga intervista.

“Avrei partecipato volentieri ma ho dovuto rifiutare per via di un altro impegno professionale. È una cosa televisiva molto importante che partirà a novembre, ma non posso assolutamente dire di più, è tutto ancora top secret… non vedo l’ora”, ha fatto sapere l’attrice alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. (Continua dopo la foto)

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Nel frattempo c’è tanta attesa per l’avvio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che nelle precedenti due edizioni condotte da Alfonso Signorini ha ottenuto degli ascolti soddisfacenti al punto che Mediaset lo ha riconfermato anche per quest’anno.

Ricordiamo che ci sarà nuovamente il doppio appuntamento settimanale e la diretta su Mediaset Extra tornerà normalmente, senza differita di qualche minuto. Ad oggi, i concorrenti certi di partecipare al reality show di Canale 5 sono i seguenti: Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Giucas Casella, Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo e Tommaso Eletti.