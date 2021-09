Romina Power: la foto stupisce tutti, una modella

La cantante italoamericana sorprende i fan

Romina Power con uno scatto ha lasciato tutti a bocca aperta. Nel dettaglio, l’ex moglie di Al Bano Carrisi ha deciso di stupire con una foto amarcord, evidenziando la sua naturale bellezza e non solo.

Una periodo d’oro quello di quest’immagine, dove successo e amore camminavano a pari passo. L’arrivo in Italia, la conoscenza con il Maestro, la carriera al cinema e la musica: insomma anni davvero indimenticabili. Nonostante il suo bel caratterino, la figlia del grande regista Tyrone Power è sempre stata molto apprezzata nel nostro paese e a distanza di anni continua ad essere molto seguita.

Romina Power stupisce con una sua immagine del passato

All’età di 68 anni Romina Power è ancora una bellissima donna e considerata da tanti suoi fan come l’emblema della bellezza. Di lei se ne parla praticamente da sempre ed oltre che per il suo talento, ma anche per il modo in cui è invecchiata.

L’artista non ha mai ceduto alla chirurgia estetica e possiamo dire che è rimasta identica a quando aveva 15 anni. E forse, presa proprio da quella malinconia che Romina ha deciso di postare sul suo seguitissimo account una foto inedita di quando era poco più che adolescente e che ha lasciato davvero tutti senza parole.