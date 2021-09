Giulia Cavaglià, ex Uomini e Donne, è incinta? Lei mostra il pancione e poi il test di gravidanza (FOTO)

In queste ore, sul web sta facendo molto discutere un video di Giulia Cavaglià, ex dama di Uomini e Donne, in cui sembra incinta. La protagonista si trovava ad una serata in compagnia di amiche e, nella clip in questione, ha sfoggiato un pancino alquanto sospetto.

Stavolta, però, contrariamente a quanto accade di solito, il volume della pancia è davvero importante. Per tale ragione, in molti hanno cominciato a credere che effettivamente, la dama potrebbe essere davvero in dolce attesa. Scopriamo cosa è emerso.

I sospetti del web: Giulia è incinta?

Una volta terminata la sua esperienza a Uomini e Donne, Giulia Cavaglià si è allontanata dalla tv, ma è comunque molto presente sui social ed è proprio lì che sono stati pubblicati dei contenuti dai quali si evince che possa essere incinta. La protagonista è felicemente fidanzata con il dj Federico Chimirri. I due hanno intrapreso una relazione dopo che la dama ha interrotto il legame con Francesco Sole. Dopo una brutta batosta, infatti, l’ex tronista del talk show di Maria De Filippi ha ritrovato il sorriso.

Le cose pare stiano andando davvero a gonfie vele, al punto da ipotizzare anche una gravidanza. A far sorgere i sospetti in tal senso è stato un video pubblicato da Antonella Fiordelisi, amica della dama. Ieri sera, le due ragazze, che ormai sono diventate inseparabili, hanno trascorso una piacevole serata in compagnia di alcuni amici in un locale. Le dame si sono concesse dei momenti di baldoria in cui si sono divertite a dimenarsi in pista da ballo.

Il “pancione” della Cavaglià

Nei video in questione, però, ad un certo punto Giulia Cavaglià si volta di profilo e sfoggia una pancia che ha tutta l’aria di appartenere ad una donna incinta. Le immagini in questione hanno subito fatto il giro del web e ne ha parlato anche l’influencer Deianira Marzano.

Quest’ultima ha ironizzato sulla vicenda ed ha detto che se Giulia non è in dolce attesa, allora vuol dire che ha ingerito una botte di birra intera. Le sue dichiarazioni hanno sollevato una polemica infinita, al punto che l’influencer si è sentita costretta ad eliminare il commento e sostituirlo con un altro decisamente più garbato. Giulia, però, è stata messa al corrente in tempo, pertanto, ha deciso di replicare.

Dopo la polemica, infatti, la Cavaglià ha deciso di fare un test di gravidanza per chiarire ogni dubbio e questo è l’esito.