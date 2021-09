Natalia Paragoni chiude l’account di Instagram, ma è bufera sui motivi: “I followers se li è comprati da sola” (VIDEO)

Tutti i fan di Natalia Paragoni sono stati spiazzati dalla notizia secondo cui la dama ha deciso di chiudere il suo account di Instagram a causa di una crescita sproporzionata di followers. La ragazza ha dichiarato di essere stata fregata, ma sul web c’è chi la pensa diversamente.

Sia Amedeo Venza sia Deianira Marzano, infatti, hanno riportato delle segnalazioni dalle quali si evince che la doma potrebbe non dire tutta la verità. Scopriamo cosa è emerso.

La chiusura dell’account Instagram di Natalia

In queste ore, Natalia Paragoni ha deciso di chiudere il suo account Instagram in quanto ha riscontrato dei movimenti illeciti. Attraverso una IG Storie, la dama ha detto che, nell’ultimo periodo, ha notato una crescita sproporzionata di followers, cosa che ha immediatamente insospettito i suoi utenti. In molti, dunque, l’hanno contattata per farle presente questa cosa e lei ha reagito di conseguenza. In particolare, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha reso privato il suo profilo e lo terrà chiuso nell’attesa che la situazione diventi più chiara.

Secondo la sua versione dei fatti, qualcuno potrebbe aver hackerato il suo profilo e acquistato dei bot per aumentare il numero di followers creandole un danno. In virtù di questo lei, con il supporto della sua agenzia, sta facendo il possibile per risolvere la questione. Alcuni utenti del web, però, non credono ad una singola parola, pertanto, sono state aperte altre piste.

Le accuse contro la Paragoni

L’influencer Deianira Marzano ha detto di reputare davvero strano che il profillo Instagram di Natalia Paragoni possa aver subito questo genere di violazione. Inoltre, l’influencer ha detto di reputare altrettanto strano che la ragazza abbia smesso di rimuovere i fan alla soglia del raggiungimento del milione di iscritti. Amedeo Venza, invece, ci è andato giù in modo parecchio più pesante ed ha accusato la ragazza di essersi comprata da sola i followers.

Venza ritiene che la fidanzata di Zelletta sia stata beccata ad acquistare iscritti e, per difendersi, abbia deciso di scaricare la colpa su qualcun altro. Per il momento, però, sia la dama sia il suo compagno si sono trincerati dietro un rigoroso silenzio ed hanno reso entrambi i profili privati per evitare gli attacchi. Dunque, non ci resta che attendere per saperne di più.