Ex dama di Uomini e Donne parla del programma: “Avrei dovuto dire molto di più…” (FOTO)

Un’ex dama di Uomini e Donne ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha rivelato alcuni retroscena sul programma. La donna in questione è Valentina Autiero, la quale ha fatto parte del parterre per diversi anni.

La protagonista ha spiegato quali siano i legami che ha instaurato all’interno dello studio e poi ha svelato anche alcuni rimpianti. In seguito, poi, ha rivelato ai fan anche se tornerà nel parterre oppure no. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Valentina Autiero ritorna a Uomini e Donne?

Valentina Autiero, ex dama di Uomini e Donne, ha aperto una box di domande in cui ha risposto alle curiosità dei fan ed ha fatto delle confessioni molto interessanti. Il quesito più gettonato è stato quello volto a capire se la protagonista tornerà a sedere nel parterre oppure no. La dama ha replicato dicendo che questa sia davvero la domanda maggiormente in voga, tuttavia, al momento non sa ancora se prenderà nuovamente parte al programma oppure no.

La cosa certa è che non è ancora riuscita a trovare l’amore, pertanto, il presupposto principale per varcare la soglia degli studi Elios c’è. Tuttavia, per il momento, pare non ci sia stato ancora nessun contatto tra la produzione del talk show e la diretta interessata. In seguito, poi, Valentina ha parlato anche della sua esperienza e l’ha definita come una splendida parentesi durata ben sei anni.

I rimpianti dell’ex dama del parterre

In tutto questo tempo ha avuto modo di conoscere diverse persone. Di alcune continua ad avere un bel ricordo, ma altre le cancellerebbe volentieri dalla sua mente. Tra le appartenenti alla prima categoria c’è, sicuramente, Roberta Di Padua. Le due dame si sono conosciute in studio ed hanno subito legato. Ancora oggi, infatti, si frequentano. Malgrado questo, però, l’ex dama di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di rivelare un suo grande rammarico.

Nello specifico, infatti, la protagonista ha detto di essere sempre stata troppo sincera e questo non sempre paga nella vita, almeno nel suo caso. Inoltre, se potesse tornare indietro sarebbe più aperta nel mostrare i suoi sentimenti. Talvolta, infatti, per paura di essere ferita ha detto o fatto meno di ciò che avrebbe voluto e questo, forse, le ha impedito di viversi delle belle situazioni.