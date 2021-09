Miryea Stabile, problema di salute dopo L’Isola: “Non sono guarite le mie gambe”

Miryea Stabile parla del problema che ha alle gambe

Chi ha seguito la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, quella vinta dallo youtuber Awed, ricorderà sicuramente che Miryea Stabile era una delle concorrenti in gara. A distanza di qualche mese la vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa ha avuto uno sfogo su Instagram facendo una confessione inattesa ai suoi follower.

Ad un certo punto qualcuno le ha chiesto come va il suo problema con le gambe dovuti ai numerosi morsi di zanzare, ricordando che già in Honduras si era lamentata. “Purtroppo non sono ancora guarite del tutto”, ha fatto sapere la modella bresciana.

L’ex naufraga e i morsi di zanzare ricevuti in Honduras

Miryea Stabile dopo la sua lunga esperienza in Honduras per L’Isola dei Famosi 2021, continua ad avere un grosso seguito sul suo account Instagram. La 23enne bresciana spesso trascorre il suo tempo libero sui social rispondendo ad una serie di domande che i follower le hanno post con l’apposito box. La vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa a uno dei tanti seguaci della rete che le ha espressamente chiesto se sono guarite le sue gambe da quando è tornata in Italia.

A quel punto l’ex naufraga le ha risposto così: “Ho ancora segni di mosquitos qua e là”. Subito dopo la modella ha voluto rassicurare tutti coloro che la seguono con le seguenti parole: “Ho parlato con il dermatologo ci vorrà un annetto per far sì che la cute torni come prima. Per l’estate prossima penso di guarire”.

Miryea Stabile vorrebbe partecipare ad un altro reality show

Rispondendo ad alcune domande che i follower le hanno posto su Instagram, Miryea Stabile non ha fatto mistero che le piacerebbe tanto partecipare ad un altro reality show dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi 15. Al momento non ci sono in progetto degli impegni, tuttavia la modella bresciana ha fatto sapere che quando capiterà l’occasione valuterà.

Sempre nel medesimo post social, la ragazza ha voluto fare una precisazione sui reality: “C’è un mondo dietro a ciò che vedete. L’organizzazione con il quale seguono le persone e come curano i dettagli. Sono sempre più affascinata!”.