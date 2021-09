GF Vip 6, bufera web su Soleil Sorge: “Falsa e squallida, reality rovinato”

Soleil Sorge concorrente del GF Vip 6

Il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini è al completato. Infatti nelle ultime ore sul nuovo numero del magazine Tv Sorrisi e Canzoni sono stati presentati tutti i vipponi che lunedì 13 settembre in prime time su Canale 5 entreranno nella casa più spiata d’Italia.

Qualche giorno fa sui canali social del programma, hanno svelato alcuni nomi dei concorrenti ufficiali. Tra questi spicca anche quello di Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e donne. A quel punto la reazione del popolo del web non si è fatta attendere, che ha sbottato contro la sua presenza nel cast della storica trasmissione Mediaset.

Amedeo Venza ci va giù pesante contro la Sorge

“Creare scompiglio è il suo mestiere”, hanno scritto sulla pagina Instagram del Grande Fratello Vip 6 gli autori del reality show. Tuttavia, l’annuncio di Soleil Sorge come nuova concorrente del programma di Alfonso Signorini ha provocato in pochissimo tempo una serie di polemiche sui vari social network, sollevando una vera e propria bufera.

In tanti si sono scagliati contro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per la scelta della produzione di puntare su di lei per la sesta edizione del programma. “Onestamente, questa tizia potevate proprio evitarvela. Cosa ha da raccontare oltre al nulla cosmico?”, ha scritto in maniera polemica l’influencer Amedeo Venza, che ha storto il naso per la presenza nel cast dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

La reazione del popolo social su Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Un altro telespettatore del Grande Fratello Vip, sempre sui social ha scritto: “Tutte le galline di Uomini e Donne”. La persona in questione si riferisce al fatto che un’altra concorrente ufficiale della sesta edizione è l’ex tronista Sophie Codegoni, presente nella passata stagione del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

“Già rovinato questo Grande Fratello”, ha scritto invece un altro internauta, il quale ha espresso il suo parere negativo sulla scelta di dare spazio a Soleil Sorge all’interno della casa più spiata d’Italia. “Mai sopportata. Questo GF mi sta già antipatico”, ha detto un altro facendo intendere che questo cast è solo una minestra riscaldata.