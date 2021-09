GF Vip 6, Alfonso Signorini svela tre nuove regole e spiazza sulla questione bestemmie e squalifiche: cambia tutto

Alfonso Signorini ha appena comunicato la lista definitiva dei concorrenti che prenderanno parte al GF Vip 6. Nel corso di un’intervista su TV Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha spiegato anche alcune regole che verranno introdotte a partire da quest’anno.

Tra le grandi novità si è deciso di applicare una politica differente anche per quanto riguarda i comportamenti errati, le squalifiche e le bestemmie. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Le prime due novità del GF Vip 6

In queste ore è stata ufficializzata la lista dei concorrenti del GF Vip 6 e a dare comunicazione è stato proprio Alfonso Signorini. Quest’ultimo ha fatto anche altre confessioni che riguardano il regolamento. In particolar modo, sono state introdotte tre grandi notizie. La prima riguarda la diretta. Essa sarà in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre e su Mediaset Infinity. Su Canale 5, invece, verrà lasciato il consueto spazio per il daytime.

La seconda novità è, forse, la più interessante. Tutti i fan del programma ricorderanno sicuramente la precedente edizione anche, e soprattutto, a causa delle moltissime squalifiche a cui la produzione ha dato luogo. Ebbene, quest’anno non sarà così. Gli autori hanno deciso di essere molto più flessibili in quanto saranno molto meno ferrei nel giudicare atteggiamenti politicamente scorretti.

Alfonso Signorini e le squalifiche

L’importanza, infatti, non verrà data alle parole in sé, bensì, al contesto nel quale esse andranno ad inserirsi. Se nell’intenzione di una persona non ci sarà volontà di ferire, allora non si verrà più squalificati. Questo è un punto davvero dolente, che ha suscitato parecchie polemiche durante la scorsa edizione. Molto spesso i concorrenti sono stati squalificati per aver adoperato un termine errato in un contesto del tutto goliardico. Ebbene, questo non accadrà più. Massima intransigenza, invece, in materia di bestemmie. Esse saranno sempre bannate e soggette alla squalifica immediata del concorrente.

La terza ed ultima novità, infine, riguarda gli opinionisti. Alfonso Signorini ha comunicato che in questa edizione del GF Vip ci saranno anche due commentatrici prese dal popolo. Il loro giudizio si affiancherà a quello di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e servirà a portare in televisione il parere della gente comune. Per quanto riguarda la lista completa dei concorrenti, invece, di seguito è riportato tutto l’elenco, che è stato pubblicato sul settimanale sopracitato.