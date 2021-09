Caterina Balino, sul red carpet con un abito originale: piovono critiche – FOTO

Outfit originale per la mostra a Venezia: la presentatrice sommersa dalle critiche

Come tante sue colleghe dello spettacolo e non solo, anche Caterina Balivo si è recata sul red carpet a Venezia per la mostra del Cinema che si sta svolgendo in questi giorni in laguna. Un evento importante, alla quale non è potuta mancare insieme a suo marito.

La conduttrice ha sfoggiato una forma invidiabile e un paio di abiti molto glamour, seppur quello che ha scelto per l’evento ha fatto storcere il naso a qualcuno. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Caterina Balivo sorprende sul red carpet a Venezia

La conduttrice campana è giunta in laguna nei giorni scorsi insieme al marito Guido Maria Brera. Nel corso della serata dedicata la maestro Ennio Morricone ha indossato un abito molto particolare, dalle tinte scure.

Il giorno successivo, invece, ha sfilato sul prestigioso red carpet della Mostra del Cinema indossando un vestito più originale. Caterina Balivo ha scelto un abito zebrato dal colore chiaro e dalle sfumature particolari. Lo scatto postato sul proprio account non ha ottenuto il successo sperato e ha diviso il pubblico a metà.

L’opinione dei fan e la richiesta in diretta al marito

I fan sui social, dopo aver visto l’abito postato dalla presentatrice, si sono letteralmente scatenati. In molti hanno apprezzato la foto, trovandola irresistibile, altri invece non hanno perso occasione per dirle che è “orrenda”. D’altronde, si sa, non è una novità che sulle piattaforme della rete ci sono sempre persone perfide e pronte a sparare cattiverie.

Intanto, Caterina Balivo non si è offesa e tanto meno scomposta. La conduttrice è felice così e tra le braccia del suo Guido Brera, trovando tutto ciò che ha sempre desiderato. Motivo per cui, nella didascalia dell’immagine ha scritto: Ho detto a mio marito che voglio festeggiare ogni anno qui a Venezia il nostro anniversario. PS: il film #Dune a me è piaciuto e pure a mio marito, incredibile”.