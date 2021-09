Imprevisto per Federica Panicucci al Festival di Venezia: “Sono un po’ provata” cosa è successo (VIDEO)

Anche Federica Panicucci ha sfilato al Festival del Cinema di Venezia sul red carpet. Prima di raggiungere il luogo in cui si è tenuto l’evento, però, per la conduttrice Mediaset c’è stato un imprevisto.

La donna ha deciso di condividere l’accaduto sui social con tutti i suoi fan e non ha potuto fare a meno di ammettere di essere un po’ provata. Scopriamo che cosa è successo.

L’imprevisto sul Red Carpet di Federica Panicucci

Federica Panicucci ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia ed ha sfoggiato un abito da favola firmato Antonio Riva. Il modello in questione era caratterizzato da un corpetto a fascia, con cinturone in vita e gonna super ampia, arricchita da numerose balze. Il colore era un bianco sporco tendente al beige. Si è trattato di un vestito che ha incantato davvero tutti, ad ogni modo, poco prima di arrivare sul red carpet, la donna ha avuto un imprevisto.

Ad un certo punto, infatti, la conduttrice ha registrato delle Instagram Stories in cui ha raccontato ai fan di avere un problema. Nello specifico, a causa della regata che si è tenuta a Venezia, il Canal Grande era completamente bloccato. Per tale ragione, la donna non ha potuto prendere il motoscafo per raggiungere la mostra. L’unica soluzione per poter presenziare all’evento era quella di camminare a piedi per la città per circa 20 minuti.

La conduttrice incanta il Festival di Venezia

Considerando l’ampiezza e la pesantezza dell’abito, però, la conduttrice si è fatta aiutare da due persone, le quali hanno provveduto a mantenerle il vestito onde evitare che si sporcasse o che la facesse inciampare. Ad ogni modo, per rendere l’atmosfera più giocosa, la donna ha voluto immortalare qui momenti e condividerli con i suoi followers. Una volta giunta al motoscafo che l’avrebbe condotta al Festival di Venezia, Federica Panicucci si è un po’ sfogata.

A tal proposito, la dama ha detto di essere un po’ provata per quanto accaduto. I suoi accompagnatori, però, le hanno fatto coraggio e l’hanno esortata a tirarsi su. Una volta giunta a destinazione, malgrado l’imprevisto, la conduttrice Mediaset è stata impeccabile come sempre. Il suo abito, infatti, ha incantato tutti. Le immagini sono state pubblicate dalla diretta interessata sul suo profilo Instagram e moltissimi sono stati i complimenti che fan, amici e conoscenti le hanno fatto.