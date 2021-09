Oroscopo 7 settembre 2021: Vergine più determinati, Acquario meno permalosi

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 7 settembre 2021 esortano i nati sotto il segno della Vergine a non arrendersi. Gli Acquario sono un po’ troppo permalosi e dovrebbero cambiare, mentre i Pesci poco lucidi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata frenetica per molti di voi. Oggi ci sono delle decisioni da prendere e delle questioni da risolvere, pertanto, è bene che vi diate da fare sin dalla mattina. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, è meglio non essere troppo pignoli.

Toro. Il sarcasmo è una dote che, per molti di voi, risulta alquanto estranea. Non siate troppo seri. Nella vita è necessario prendersi in giro qualche volta, pertanto, meglio non mostrarsi eccessivamente rigidi. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono delle novità.

Gemelli. L’Oroscopo del giorno 7 settembre vi invita a mantenere la calma. Oggi vi sentite un po’ stanchi e demotivati, pertanto, potreste essere portati a mandare all’aria i vostri progetti, ebbene, non fatelo. Ricordate che la calma è la virtù dei forti e dei vincenti.

Cancro. I buoni propositi che vi eravate prefissati prima dell’estate potrebbero non essere stati tutti rispettati e questo vi rende un po’ ansiosi. Ad ogni modo, date tempo al tempo e sappiate che le conquiste si fanno con il tempo e non tutte subito.

Leone. Le stelle denotano una giornata un po’ burrascosa per quanto riguarda i sentimenti. Spesso vi lasciate assalire dalle paure e vi bloccate. Questo, dunque, ha come effetto immediato il non riuscire a portare a termine i vostri obiettivi precludendovi delle opportunità.

Vergine. I nati sotto questo segno devono affrontare con maggiore determinazione certe situazioni. Oggi potrebbero arrivare delle risposte e delle conferme in campo professionale, quindi, meglio tenere gli occhi ben aperti.

Previsioni 7 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Essere troppo rigidi non vi porterà da nessuna parte. Cercate di esprimere il vostro punto di vista senza necessariamente creare delle polemiche. Nella vita le persone vogliono sentirsi più leggere, quindi, non applicatevi troppo.

Scorpione. Giornata di alti e bassi per quanto riguarda le emozioni. La mattinata sarà piuttosto impegnativa sul fronte professionale. A partire dal pomeriggio, invece, ci saranno delle novità. Nuovi risvolti per quanto riguarda i sentimenti.

Sagittario. Le faccende di cuore dovrebbero essere risolte nel giro di qualche giorno. L’Oroscopo del giorno 7 settembre vi invita a darvi da fare e a non essere troppo permalosi. In campo professionale, invece, dovete impegnarvi un po’ di più.

Capricorno. Se state trascurando i vostri affetti dovete prestare attenzione. Non è più tempo di tergiversare, ma occorre prendere delle decisioni. Dal punto di vista delle relazioni è opportuno guardare avanti senza mai voltarsi. Se il passato è tale un motivo ci sarà.

Acquario. Questa è una settimana piuttosto impegnativa per quanto riguarda il lavoro. Ad ogni modo, ci saranno anche delle belle soddisfazioni in arrivo e dei traguardi. Non siate troppo permalosi per quanto riguarda le faccende personali.

Pesci. Brutto momento per cominciare un nuovo amore. In questo periodo siete poco lucidi, pertanto, potreste essere accecati da un fuoco di paglia. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, è opportuno essere più precisi.