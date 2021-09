Loredana Lecciso la fa grossa: duro colpo per Alfonso Signorini

Tutto pronto per il GF Vip 6: al via da lunedì 13 settembre 2021

Stando a delle indiscrezioni che circolano in rete, quello che ha preso Alfonso Signorini è davvero un duro colpo. Il padrone di casa del Grande Fratello Vip, al via con la sesta stagione da lunedì prossimo, avrebbe corteggiato a lungo Loredana Lecciso.

Inizialmente, pare che la compagna di Al Bano Carrisi avrebbe dato un piccolo spiraglio al direttore di Chi, solo per vedere la proposta respinta all’ultimo minuto. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

I concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa

I numerosi telespettatori del Grande Fratello Vip sono in attesa della prima puntata per vedere tutti gli inquilini entrare mella casa di Cinecittà. Il conduttore Alfonso Signorini in questi mesi insieme agli autori hanno fatto di tutto per metter su un cast in grado di suscitare l’attenzione del pubblico di Canale 5. Il direttore del magazine Chi ha mischiato diverse generazioni, con personaggi molto forti ma anche giovani influencer.

Tra questi ci sono: Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Manila Nazzaro, Raffaella Fico, Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi, ex di Belen Rodriguez e Giucas Casella. Nelle ultime ore è arrivata la conferma della presenza di Carmen Russo, che entrerà nel loft più spiato d’Italia insieme a Tommaso Eletti, volto della dell’ultima edizione di Temptation Island.

Loredana Lecciso non sarà al Grande Fratello Vip 6

Tuttavia, recentemente Alfonso Signorini ha ricevuto un no secco che potrebbe compromettere il suo Grande Fratello Vip. Sembra, infatti, che Loredana Lecciso, compagna di Al Bano Carrisi, ha rifiutato la proposta di entrare nella casa più spiata d’Italia. “La compagna di Al Bano Carrisi, dopo qualche giorno di riflessione, avrebbe però deciso di declinare l’offerta”, si legge in rete.

In poche parole, l’assenza della 49enne salentina potrebbe avere ripercussioni sui meccanismi del reality show di Canale 5, dato che avrebbe attirato molti spettatori, curiosi di assistere ad un incontro con il Maestro dentro casa di Cinecittà.