Bobo Vieri e Costanza Caracciolo umiliati dagli haters: “Sembrate nonno e nipote”

Costanza Caracciolo e la storia d’amore con Bobo Vieri

L’ex Velina di Striscia la Notizia Costanza Caracciolo è realizzata. Infatti da anni è sposata con l’ex calciatore dell’Inter Christian Vieri e madre di due bambine. Tuttavia questo gioioso clima familiare spesso viene intaccato per i commenti vergognosi che arrivano direttamente dai leoni da tastiera.

A tal proposito, recentemente la ragazza ha replicato ad un detrattore che su Instagram l’ha offesa insieme alla sua dolce metà. I due sono convolati a nozze un paio di anni fa e in questo arco di tempo sono nate due splendide bambine, Stella e Isabel. Il loro amore ha superato tanti ostacoli, tra cui l’enorme differenza d’età. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente e la reazione di applausi della soubrette siciliana.

L’ex Velina di Striscia la Notizia scegli la famiglia alla carriera in tv

Dopo l’esperienza a Striscia la Notizia nel ruolo di Velina, Costanza Caracciolo ha preferito dedicarsi alla famiglia, rinunciando così ad alcune proposte arrivate dal mondo dello spettacolo. Ad esempio, la ragazza ha rifiutato la proposta di partecipare all’Isola dei Famosi.

Sul suo account Instagram la moglie di Bobo Vieri ha condiviso i momenti più belli di questa calda estate che ormai sta giungendo al termine. E proprio sotto uno degli ultimi post ha letto un commento davvero fuori luogo e offensivo. Di cosa si tratta?

Costanza Caracciolo, il commento del detrattore su Bobo Vieri

Come accennato prima, sotto uno degli ultimo post che Costanza Caracciolo ha pubblicato su Instagram, è spuntato il seguente commento velenoso: “Nonno e nipote”. In pratica, l’utente in questione ha fatto riferimento alla grossa differenza d’età che c’è tra Bobo Vieri, che ha 48 anni, e l’ex Velina di Striscia la Notizia che ne ha 31.

“Commento banale”, ha replicato la soubrette siciliana. Ovviamente tutti i suoi follower le hanno dato man forte complimentandosi con lei e lasciando dei likes al commento. Al momento non è arrivata la risposta dell’ex calciatore dell’Inter e della Nazionale italiana.