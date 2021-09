Katia Ricciarelli infuoca il GF Vip prima di metterci piede: “Se mi toccano, sono una vipera…” (VIDEO)

In queste ore, sul sito ufficiale del GF Vip 6 è stata pubblicata l’intervista fatta a Katia Ricciarelli prima dell’inizio del reality show. La cantante è partita dipingendosi come una donna pacifica e tranquilla.

Ad un certo punto, però, ha tirato fuori il suo lato più “oscuro” ed ha detto delle frasi che lasciano intendere che non mancheranno affatto colpi di scena e momenti sfavillanti. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

L’intervista a Katia prima del GF Vip

Il GF Vip non ha ancora aperto i battenti e Katia Ricciarelli ha già infiammato la situazione. Nel corso di un’intervista, rilasciata allo staff del programma, la donna ha parlato di sé e di come si comporterà all’interno della casa. Inizialmente, la protagonista ha provato a mantenere un profilo decisamente basso. Gli autori le hanno chiesto di rivelare se ci sia qualche personaggio famoso che proprio non desidera trovare all’interno della casa più spiata d’Italia.

La donna, però, non si è voluta sbilanciare più di tanto ed ha detto che, con il passare degli anni, ha imparato a lavorare molto sulla sua persona e sul suo autocontrollo. Per tale motivo, ha ammesso che ha imparato a convivere e a tollerare anche persone che non apprezza moltissimo. In virtù di questo, non c’è nessuno che non vorrebbe con lei in questa esperienza.

La frase pungente della Ricciarelli

In seguito, però, la dama è stata un po’ più pungente. Gli autori le hanno chiesto se desidererebbe arrivare in finale al GF Vip e Katia Ricciarelli non ha potuto fare a meno di rispondere in modo affermativo. In particolar modo, la cantante ha detto che lei, così come tutti i partecipanti, avrebbe piacere ad arrivare fino in fondo, tuttavia, non è una sua priorità. Ciò che per lei ha maggiore valore in quest’avventura è lo stare bene e il divertirsi.

Nello specifico, la protagonista ha detto che si augura di vivere un’esperienza esilarante, che le permetta di stare bene con gli altri ma, soprattutto, con se stessa. Nel momento in cui ha fatto questa confessione, poi, si è lasciata scappare una frase molto forte. In particolare, ha detto che se qualcuno la toccherà nei punti deboli, lei non guarderà in faccia a nessuno e diventerà una vipera. Insomma, si prospettano delle belle. (Clicca qui per il video)