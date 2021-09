GF Vip, Tommaso Eletti su Volpe e Bruganelli: “Ma io non so nemmeno chi siano“. Sonia replica piccata (FOTO)

Tommaso Eletti al GF Vip 6: è polemica

Chi ha seguito la nona e forse l’ultima edizione di Temptation Island, saprà sicuramente che tra i vari concorrenti che vi hanno partecipato c’era anche Tommaso Eletti. Quest’ultimo a soli 21 anni ha dato dimostrazione di essere un geloso patologico rifilando le corna alla fidanzata 39enne e per ricompensa si si è guadagnato un posto al Grande Fratello Vip 6.

Il ragazzo romano, infatti, sarà tra i 22 personaggi che da lunedì 13 settembre entreranno nella casa di Cinecttà. La partecipazione del giovane al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha già sollevato una serie di polemiche ed anche Selvaggia Lucarelli ha criticato la scelta della produzione di farlo diventare inquilino del loft più spiato d’Italia.

Tommaso non sa chi siano la Volpe e Bruganelli

Tommaso Eletti sarà molto seguito soprattutto per il suo comportamento e in tanti aspettano il primo passo falso per farlo fuori dal Grande Fratello Vip 6. Il 21enne romano però ha già fatto il primo scivolone ancor prima di entrare nella casa di Cinecittà.

Stando a quanto riporta l’influencer Amedeo Venza, il ragazzo alla domanda ‘cosa ne pensi di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli?‘, avrebbe risposto: “Ma io non so nemmeno chi siano“. Ovviamente tale reazione ha fatto storcere il naso a tutto il popolo social per non parlare della moglie di Paolo Bonolis che sui social ha replicato da applausi. (Continua dopo la foto)

La replica di Sonia Bruganelli

Attraverso il suo account Instagram, Sonia Bruganelli ha replicato con delle frecciatine velenose. Mentre inquadrava la copertina del magazine Tv Sorrisi e Canzoni, la moglie di Paolo Bonolis ha ingrandito su Tommaso Eletti facendo un discorso da applausi.

“Lui è famosissimo. Questo è molto famoso. Si chiama Tommaso, c’avrà 16 anni. Lui ha fatto Temptation Island. Lui è il vip con Katia Ricciarelli, è famosissimo. Tra l’altro ha dato un esempio edificantissimo. Sapete che lui stava con una che ha gli anni della madre, era geloso, quindi ha una storia bella e importante. Tante virtù questo ragazzo. Vorrei conoscere la madre di questo ragazzo, perché sicuramente avrà tanto da dire“, ha asserito l’imprenditrice romana.