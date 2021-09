Jessica Alves, i media brasiliani ne sono certi: “In lizza per un trapianto di utero”

Il percorso di Jessica Alves

Jessica Alves, ai tempi Rodrigo, è famosa in tutto il mondo per essersi sottoposta a centinaia di operazioni di chirurgia estetica. Grazie a queste sue pericolose iniziative fino all’anno scorso è stata ospite a Domenica Live di Barbara D’Urso.

In quella circostanza è nato dando il fenomeno ‘Ken Umano’. Successivamente ha trascorso qualche giorno all’interno della casa del Grande Fratello, poi ha fatto Le Iene, il cambio di sesso e Live Non è la D’Urso, dove ha avuto una forte discussione con il professore Lorenzetti. (Continua dopo la foto)

L’ex Ken Umano vuole farsi impiantare l’utero

In questi ultimi anni, ovvero da quando ha intrapreso un percorso di transizione facendo coming out come donna transgender, Jessica Alves è ricorsa ad altri interventi di chirurgia plastica.

Infatti si è rifatta il décolleté, i fianchi, i glutei, le labbra, il naso ed infine un trapianto di capelli ed un processo di femminilizzazione del volto. Adesso dal Brasile, sua terra natia, è arrivata la notizia che l’ex Ken Umano pare si voglia fare un altro intervento illegale, ossia il trapianto di utero. (Continua dopo il post)

Jessica Alves vuole diventare donna a tutti gli effetti

Sulla pagina Instagram SDP Noticias si legge che la presentatrice brasiliana Jessica Alves, conosciuta come “il Ken umano” prima del suo processo di riassegnazione del sesso, è ora alla ricerca di un’operazione insolita: un trapianto di utero.

“Alves assicura di avere già una data per l’operazione e l’idea è quella di diventare la prima donna trans a rimanere incinta e partorire. Inoltre, ha assicurato che in Brasile ci sono già stati diversi di questi interventi chirurgici, ma sono stati eseguiti in segreto, cosa che non è stata confermata da alcuna autorità. Nel corso della sua vita, Jessica Alves ha subito più di cento interventi chirurgici, prima per imitare gli standard di bellezza di Ken e, una volta riconosciuta come persona trans, per adattarsi alla sua nuova identità”, riporta il social.