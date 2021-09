Isola, lo sfogo di una naufraga: “Non mi sono ripresa, ci vorrà un anno perché guarisca” (FOTO)

Miryea Stabile e i morsi dei mosquitos

Chi segue e soprattutto chi partecipa a L’Isola dei Famosi sa perfettamente che è un reality show diverso dagli altri e molto estremo. Infatti, i naufraghi oltre a vedersela con la fame e possibili ferite, vengono anche martoriati dai mosquitos.

Nella 15esima edizione, quella vinta da Awed, Miryea Stabile è stata presa di mira da questi insetti come avvenne anni fa a Paolo Brosio. Qualche giorno fa la modella bresciana ha confessato di non essere del tutto guarita. Sembra che i segni delle punture di questi tipi di zanzare siano rimasti sulla pelle dell’ex Pupa e che per una guarigione al 100% serviranno altri mesi.

L’ex Pupa ha ancora i segni dei morsi delle zanzare

Attraverso il suo profilo Instagram, Miryea Stabile ha risposto alle domande dei follower. Tra esse anche una che riguarda i morsi di zanzare. In pratica, un utente le ha chiesto se i segni e il prurito le sia passato.

A quel punto la modella bresciana ha risposto così: “Purtroppo non sono ancora guarite del tutto. Non mi sono ripresa. Ho ancora segni di mosquitos qua e là. Ho parlato con il dermatologo e ci vorrà un annetto per far sì che la cute torni come prima. Per l’estate prossima penso di guarire. Sarà lunga a quanto pare, purtroppo non pensavo ci sarebbe voluto tutto questo tempo. Se dopo L’Isola dei Famosi farei un altro reality? Quando ci sarà l’occasione valuterò, i reality mi piacciono e credo diano la possibilità di far conoscere tutti gli aspetti di una persona”.

Miryea Stabile e il momento più difficile in Honduras

Intervistata dal portale SuperGuida Tv, Miryea Stabile ha detto qual’è stato il momento più difficile a L’Isola dei Famosi. La modella ha detto che dal punto di vista fisico, è stato difficile trascorrere assieme a Vera Gemma quei cinque giorni su Playa Esperanza. In quella circostanza ha sofferto la fame e considerando le condizioni atmosferiche è riuscita a sopravvivere dividendo con lei un cactus.

“Invece dal punto di vista psicologico, ho dovuto superare un attacco di panico. Nella mia vita non ne avevo mai avuto uno. Mi sono trovata a fare i conti con me stessa, con le emozioni e le mie debolezze. Scavare dentro me stessa è stata un’opportunità per crescere. Chi mi ha deluso? Sono rimasta un po’ male quando mi hanno mostrato un video in cui Drusilla diceva che io le davo fastidio e che non mi sopportava. Ora che sono uscita, Drusilla ha chiesto il numero a Luca che ha avuto l’occasione di conoscere in studio. Ci siamo sentite. Si è scusata e mi ha detto che le farebbe piacere recuperare il rapporto con me. Prossimamente dovremmo vederci”, ha concluso l’ex Pupa.