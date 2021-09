Uomini e Donne, ex tronista scende in politica e si candida con la Lega: “Io con Salvini” (FOTO)

Rossella Intellicato: dal GF a Uomini e Donne e ora in politica

Ebbene sì, un’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha deciso di scendere in politica. Stiamo parlando di Rossella Intellicato, colei che anni fa ha avuto una forte discussione con Tina Cipollari. La ragazza, dopo partecipato alla versione Nip del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi, sei anni fa è diventata tronista.

Chi ha seguito la stagione 2015 ricorderà sicuramente che il suo trono è stato uno dei più discussi della storia del programma. Infatti, durante il suo percorso c’è stata una forte discussione al punto che l’ex gieffina ha lasciato lo studio dicendo: “Maria ti ringrazio ma non posso vivermi questa esperienza così e poi siccome nessuno dei miei corteggiatori si è alzato io li elimino tutti e io vi saluto“.

L’ex tronista entra in politica con la Lega Nord

Dopo la breve esperienza nel dating show di Maria De Filippi e un flirt con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, Rossella Intellicato si è allontanato definitivamente dal gossip e dalla piccolo schermo. Ora è madre e prossimamente forse entrerà nel mondo della politica.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di candidarsi alle comunali di Torino che si terranno il prossimo 3-4 ottobre con la Lega di Matteo Salvini. “Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni nel bene o nel male. Io ho deciso di prendere questa! Votare è un dovere civico“, ha fatto sapere l’ex concorrente del Grande Fratello.

Uomini e Donne: l’annuncio dell’addio di Rossella Intellicato

All’epoca, alcuni portali web prima della messa in onda della puntata di Uomini e Donne annunciarono l’addio di Rossella Intellicato. Infatti, subito dopo è stata proprio l’ex tronista ad annunciare sul suo account Instagram l’intenzione di abbandonare il dating show di Canale 5.

“Ciao a tutti.. Dove eravamo rimasti? Già, devo dirvi una cosa molto importante. L’uso della violenza non solo verbale ma anche fisica mi ha costretta, mio malgrado, a lasciare il programma, ma tale circostanza non mi fa sentire tranquilla e serena. Grazie a tutti per la comprensione e l’affetto che mi avete dimostrato in molti“, aveva detto la ragazza.