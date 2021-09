Selvaggia Lucarelli contro Tommaso Eletti: “Sessista e geloso premiato con un programma tv”

Tommaso Eletti nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6

Nel nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, in copertina è stato annunciato tutto il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip che prenderà il via lunedì prossimo. Tra i 22 concorrenti in gara c’è anche Tommaso Eletti, conosciuto per aver partecipato alla nona stagione di Temptation Island.

A tal proposito, Selvaggia Lucarelli ha commentato il cast polemizzando sulla scelta di arruolare il 21enne romano che nel villaggio in Sardegna ha dato il peggio di sé. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo recentemente.

Il suo percorso (discutibile) a Temptation Island 2021

Nella nona e forse ultima edizione di Temptation Island, il 21enne Tommaso Eletti, per cercare di far ingelosire la sua fidanzata 39enne Valentina Nulli Augusti, ha avuto un flirt con la single Giulia Cerini, poi l’ha baciata ed infine hanno avuto pure un rapporto completo.

Ovviamente tale iniziativa ha fatto andare su tutte le furie la donna che amava e per tale ragione quest’ultima l’ha lasciato durante il falò di confronto. Il giovane, nonostante abbia fatto di tutto per riconquistarla, si è dovuto arrendere rendendosi conto di aver persa per sempre.

Selvaggia Lucarelli contro Tommaso Eletti: lo sfogo social

Come scritto prima, nelle ultime ore Selvaggia Lucarelli ha commentato in maniera piccata la promozione da parte del Grande Fratello Vip a Tommaso Eletti e lo ha fatto attraverso una Storia su Instagram. “Un personaggio che si è distinto per sessismo, gelosia patologica, senso del controllo, tendenza a svilire e manipolare la fidanzata, premiato con un programma tv e incoronato “vip”. Poi mi raccomando, siparietti tv su “le donne si trattano bene”, ha scritto la blogger.

Al momento solo la giornalista si è espressa in tal senso, mentre la sua ex Valentina Nulli Augusti e la tentatrice Giulia Cerini hanno infatti commentato pubblicamente la partecipazione al Grande Fratello Vip 6 del 21enne romano. Ecco la Storia Ig della giurata di Ballando con le Stelle: