Barbara D’Urso debutta con Pomeriggio 5 e il suo “obbligo vaginale”: la gaffe in diretta (VIDEO)

Pomeriggio Cinque e Barbara D’Urso cambiano veste

Lunedì pomeriggio, dopo una lunga pausa estiva su Canale 5 è tornata Barbara D’Urso con una versione rinnovata e ridotta di Pomeriggio Cinque. In occasione del primo appuntamento Carmelita ha mostrato ai telespettatori un lato inedito di sé, più istituzionale e più elegante rispetto a quello sbarazzini dei passati anni.

Alcune caratteristiche dei format della 64enne napoletana sono sparite, ovvero nessun titolo sensazionalistico nel promo, nessun vestitino colorato, nessuna moca per il consueto ‘caffeuccio’, nessun saluto alle casalinghe che stirano e nemmeno il saluto finale “col cuore“. Delle caratteristiche che fino alla scorsa primavera erano criticate e che ora mancano agli affezionati fan di Barbarella. Andiamo a vedere cosa è accaduto nelle ultime ore.

La reazione di Carmelita alla gaffe durante la prima puntata di Pomeriggio 5

Nonostante Pomeriggio Cinque è stato snaturato sia nei contenuti che nell’atteggiamento della conduttrice, Barbara D’Urso durante la seconda parte, ovvero quella col tavolo con tanto di analisti, è scivolata in una simpatica gaffe: l’obbligo vaccinale è diventato obbligo vaginale, come già sentito in più volte nei vari tg. Se durante la diretta si è immediatamente ripresa dicendo: “Scusate, succede, è successo anche ad alcuni giornalisti“, su Twitter ha commentato con delle emoji confuse. (Continua dopo il video)

L’obbligo va(g)inale si abbatte anche sulla versione casta di #pomeriggio5 pic.twitter.com/HbYnoToCUD — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 6, 2021

La reazione dei telespettatori al nuovo Pomeriggio Cinque

Durante e dopo la messa in onda della prima puntata di Pomeriggio Cinque ha ricevuto numerosi commenti sui vari social network. Una parte dei telespettatori ha apprezzato questa nuova veste della conduttrice e del rotocalco di Canale 5.

Chi ha rimpianto i teatrini trash con i suoi ospiti pescati dai vari reality show e chi l’ha accusata di aver copiato la concorrenza, ovvero La Vita in Diretta di Alberto Matano. Resta il fatto che nel bene e nel male si è parlato ancora una volta della 64enne partenopea.