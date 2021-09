“Gregoraci, Oppini è il tuo lecca*ulo”: la reazione stizzita di Francesco

Elisabetta Gregoraci al centro del gossip: il motivo

Nelle ultime settimane Elisabetta Gregoraci è tornata al centro del gossip per un presunto ritorno di fiamma con l’ex marito. In pratica, la soubrette calabrese e Flavio Briatore sono stati avvistati più volte insieme, mano nella mano e anche col figlio Nathan Falco.

Circostanze che hanno fatto sospettare ad un possibile ritorno di fiamma anche se la diretta interessata ha seccamente smentito. Recentemente, invece, l’ex gieffina si è resa protagonista con un post su Instagram dove dava la buona domenica a tutti coloro che la seguono. Fin qui nulla di strano se non fosse per l’intervento di un leone da tastiera che ha offeso un altro ex gieffino Francesco Oppini. Andiamo a vedere cosa è accaduto di recente su Instagram.

L’amicizia con Francesco Oppini

I follower più attenti hanno notato che tra i commenti apparsi sotto al post citato prima, ad augurare una buona domenica ad Elisabetta Gregoraci è stato Francesco Oppini. I due ricordiamo che hanno condiviso per tre mesi lo stesso tetto, quello della casa di Cinecittà per il Grande Fratello Vip 5.

La soubrette calabrese e il figlio di Alba Parietti in quell’esperienza televisiva hanno stretto un bel rapporto d’amicizia e che pare sia continuata una volta varcata la porta rossa della casa più spiata d’Italia per tornare alla vita di tutti i giorni.

Francesco Oppini offeso da un hater

Proprio nelle ultime ore Francesco Oppini ha replicato a un detrattore che lo insultava proprio in considerazione di questo rapporto con Elisabetta Gregoraci. Il leone da tastiera in questione ha scritto: “Ecco il leccac**o”, indirizzando il commento proprio al figlio di Alba Parietti.

Quest’ultimo, quindi ha replicato così: “Ti piacerebbe?“. Il detrattore è stato zittito anche dagli altri seguaci della soubrette calabrese che hanno preso le difese del commentatore sportivo, dandogli il massimo sostegno. “Non hanno un ca**o da fare se non triturare le p***e, senza ottenere risultati”, ha concluso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.