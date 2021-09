Sonia Bruganelli replica a Tommaso Eletti e lo asfalta: “Stava con una dell’età di sua madre, vorrei conoscerla” (VIDEO)

Di recente, Tommaso Eletti ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha alluso al fatto di non conoscere affatto le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Quest’ultima, però, non è rimasta in silenzio ed ha deciso di replicare a tono.

La moglie di Paolo Bonolis, infatti, ha registrato delle Instagram Stories sul suo account in cui ha commentato il cast del programma. Tra i commenti, però, non è potuta mancare qualche stoccata all’ex volto di Temptation Island.

Le stoccate di Sonia Bruganelli contro Tommaso

Sonia Bruganelli ha deciso di replicare alle dichiarazioni rilasciate da Tommaso Eletti poco prima di entrare in casa. Il giovane ha detto di non sapere affatto chi fossero le due opinioniste e queste parole hanno sollevato molte polemiche. In molti, infatti, hanno accusato il ragazzo di presunzione e, soprattutto, di non essere nella posizione di poter essere definito un “Vip”.

Ad ogni modo, dopo tali dichiarazioni, la moglie di Paolo Bonolis ha deciso di replicare. Sonia, infatti, ha commentato il cast ed ha rivelato di non conoscere molti dei partecipanti. Quando l’inquadratura è finita su Tommaso, però, la donna ha fatto dell’ironia. Nello specifico, ha detto che lui fosse famosissimo, in quanto rappresentasse un esempio di virtù per tutti. Il motivo risiede nel fatto che avesse partecipato a Temptation Island e avesse dimostrato di avere tante virtù. (Continua dopo il video)

Eletti replica nuovamente

La prima di queste è quella di essersi fidanzato con una donna dell’età di sua madre, di aver dimostrato di essere profondamente geloso e quasi ossessionato da lei. Inoltre, Sonia Bruganelli ha aggiunto anche che desidererebbe molto conoscere la madre del giovane, in quanto è sicura che sarebbe in grado di rivelare moltissime cose sul conto di suo figlio Tommaso Eletti.

Dopo queste stoccate, il giovane ha deciso di intervenire nuovamente sulla vicenda per chiarire la sua posizione. Nello specifico, Tommaso ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha detto di non aver voluto mancare di rispetto a nessuno con le sue dichiarazioni. Molto semplicemente ha rivelato di non essere solito guardare la televisione, specie quando si tratta di reality show. Proprio per tale ragione ha detto di non conoscere le due donne che sono state designate come opinioniste. Insomma, questi presupposti anticipano che ne vedremo certamente delle belle.