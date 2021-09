Barbara D’Urso gaffe durante la prima puntata di Pomeriggio 5, lei: “Lo sapevo…” (VIDEO)

Ieri, lunedì 6 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Pomeriggio 5 e Barbara D’Urso si è subito resa protagonista di una gaffe. Il programma è stato drasticamente cambiato, a partire dalla sigla e dal look della conduttrice.

Anche gli argomenti sono differenti rispetto alle precedenti edizioni. Tuttavia, a rimanere invariata è stata la presentatrice, la quale ha subito dato alle testate di gossip e alle riviste un motivo per parlare di lei. Scopriamo cosa è accaduto.

La gaffe di Barbara D’Urso

Nel corso della puntata di esordio di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha commesso una gaffe. La presentatrice ha esordito dicendo di essere profondamente emozionata, quasi come se fosse la sua prima volta in televisione. Il motivo risiede soprattutto nel fatto che la donna si è trovata a cimentarsi in una situazione del tutto differente. Lo studio è cambiato rispetto a prima, la sigla ldem, così come gli argomenti e il modo di affrontare i dibattiti. La padrona di casa, infatti, ha parlato per tutta la durata della trasmissione di cronaca.

Al centro dell’attenzione, come capita in quasi tutte le trasmissioni che si occupano di attualità, c’è stato l’argomento inerente l’emergenza sanitaria. In particolar modo, Lady Cologno stava riportando le vicende inerenti la possibilità di imporre l’obbligo vaccinale alla popolazione per cercare di arginare la diffusione dei contagi da Coronavirus. Ebbene, proprio durante questo momento, le è scappata una frase un po’ ambigua. (Continua dopo il video)

Gli ascolti della prima puntata di Pomeriggio 5

Come è possibile vedere dalla clip riportata qui in alto, Barbara D’Urso si è lasciata scappare una gaffe che ha fatto molto sorridere i telespettatori. Lei stessa, nel momento in cui si è resa conto dell’errore, ha sorriso e poi ha aggiunto che sapeva sarebbe accaduto prima o poi. Ad ogni modo, al di là di questo piccolo incidente di percorso, Pomeriggio 5 pare sia partito alla grande.

Dando un’occhiata agli ascolti trapelati in queste ore, la prima puntata del nuovo format pomeridiano ha totalizzato 1,4 milioni di spettatori, ottenendo il 16,1% di share. La seconda parte, invece, è scesa a 1,3 milioni di spettatori, raggiungendo il 14,3% di share. Su per giù si tratta degli stessi ascolti registrati anche nel corso della prima puntata andata in onda lo scorso anno.