Uomini e Donne registrazione 6 settembre: Gemma ha uno sfogo, guerra tra due tronisti?

Lunedì 6 settembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, pare proprio che la puntata sia cominciata dal trono over.

Particolare attenzione è stata data, come sempre, alla dama Gemma Galgani, la quale ha avuto un pesante sfogo in studio. Successivamente, poi, si è parlato di altri esponenti appartenenti agli over, per poi arrivare al trono classico. Scopriamo tutto nel dettaglio.

La registrazione del 6 settembre: Gemma furiosa

Nel corso della registrazione del 6 settembre di Uomini e Donne ci sono stati momenti molto concitati. Le talpine presenti nel pubblico hanno rivelato, infatti, che si è partiti da Gemma Galgani. La dama si è accomodata al centro dello studio ed ha cominciato a lamentarsi del fatto che non arrivassero uomini per corteggiarla. A tal proposito, la protagonista ha accusato Tina Cipollari di essere la causa di questa situazione.

Gemma ha continuato a sostenere che Tina le abbia rovinato la reputazione con le accuse e l’aggressività che usa sempre contro di lei e contro le persone che scendono per conoscerla. Le parole della dama bianca, chiaramente, hanno scatenato le ire della Cipollari, la quale non ha perso occasione per scagliarsi ancora contro la sua acerrima nemica. In seguito, poi, si è passati a Ida Platano. La dama sta conoscendo Marcello, ma tra i due, però, ci sono alti e bassi.

Prime liti tra i tronisti di Uomini e Donne?

Nella registrazione di Uomini e Donne precedente a quella del 6 settembre, i due si sono scontrati in quanto lei è rimasta molto male del fatto che lui si sia addormentato mentre erano insieme. Ad ogni modo, anche in questa circostanza, il cavaliere ha provato a convincere la dama del suo reale interesse, pertanto, entrambi hanno scelto di proseguire la loro conoscenza. Al trono classico, invece, le dinamiche sono state decisamente minori.

L’unico elemento degno di nota è il fatto che pare che i due tronisti maschi si stiano contendendo una stessa corteggiatrice. Al di là di questo, la situazione sembra sia abbastanza tranquilla. Nella registrazione in questione si è visto Nicole uscire con Gabrio e Matteo con una ragazza chiamata Noemi. Roberta e Joele, invece, sono passati in secondo piano. Molto probabilmente si parlerà di loro maggiormente nella prossima registrazione.