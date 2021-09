Eleonora Daniele, il dramma personale: “Ho ricevuto minacce”

Eleonora Daniele minacciata

Da lunedì prossimo 13 settembre alle ore 10 prenderà il via una nuova edizione di Storie Italiane, il contenitore mattutino di Rai Uno condotto ancora una volta da Eleonora Daniele. Un paio d’ore di trasmissione dove l’ex gieffina parlerà dei temi attuali senza tralasciando le storie della gente comune.

Prima del suo ritorno sul piccolo schermo, la donna ha rilasciato una lunga intervista al magazine DiPiù Tv, svelando alcuni retroscena della sua vita privata di cui in molti non ne erano a conoscenza. “A volte, lo ammetto, ho paura: mi è capitato di ricevere minacce quando mi sono occupata di casi di mafia”, ha fatto sapere la professionista Rai. Per poi continuare così: “E’ successo anche ai miei collaboratori e ho paura soprattutto per loro”.

La nuova edizione di Storie Italiane

Intervistata dal periodico DiPiù Tv, Eleonora Daniele ha fornito qualche anticipazione sulla nuova edizione di Storie Italiane. L’ex gieffina alla rivista ha detto che ci sarà un occhio puntato sui giovani, soprattutto sul loro utilizzo di internet, spesso sottovalutato dai genitori.

“Continueremo ovviamente a denunciare realtà difficili e affrontare temi delicati legati al mondo dell’infanzia, dell’adolescenza, della disabilità e della violenza domestica”, ha fatto sapere la professionista Rai. Poi ha fatto un annuncio, ovvero: “Lo studio rimarrà lo stesso mentre nella squadra entrerà un nuovo inviato”.

Eleonora Daniele da nove anni alla guida di Storie Italiane

Sono trascorsi nove anni dall’esordio di questa trasmissione che inizialmente si chiamava Storie Vere. Nel corso della lunga intervista per DiPiù Tv, Eleonora Daniele in tal senso ha detto: “Non potrei mai smettere di fare questo programma che considero ormai una vera e propria missione”.

Subito dopo la donna ha anche ricordato che in questi anni ci sono stati anche momenti abbastanza complicati e difficili. Come ad esempio l’aggressione in diretta ai danni dell’inviata Roberta Spinelli. “E’ stato uno dei momenti più brutti della mia carriera”, ha concluso la conduttrice ricordando quella triste vicenda.