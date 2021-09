Aldo Montano: le particolari ‘doti’ intime del nuovo inquilino del GF Vip (FOTO)

Aldo Montano concorrente del GF Vip 6

Nell’ultimo numero in edicola de settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, tra i 22 concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 6 compare anche Aldo Montano. Prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia previsto per lunedì prossimo, l’ex schermitore ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera.

In quella circostanza lo sportivo toscano ha parlato di due storie del suo passato, quella con l’ex gieffina Antonella Mosetti e con l’attrice Manuela Arcuri. Il ragazzo non ha speso delle belle parole per la relazione con l’ex ragazza di Non è la Rai.

Le dichiarazioni dello sportivo su Antonella Mosetti e Manuela Arcuri

Intervistato dal Corriere della Sera, Aldo Montano su Antonella Mosetti ha confidato che con lei non ha costruito qualcosa di importante. Sono stati insieme per sette anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando si inizia a perdere i pezzi, tutto si sgretola. Mentre su Manuela Arcuri ha speso delle belle parole.

“In una fase della vita sono confluite varie componenti positive: “Manuelona” è stata una di queste. Prima di tutto ci fu l’oro ai Giochi, cardine di ogni cosa. Quindi arrivarono i primi impegni televisivi con Simona Ventura, infine intercettai il desiderio dello sport di trovare alternative ai calciatori. Fu un puzzle che si completò: Simona mi diede una chance e da lei conobbi l’attrice famosa: per tre anni ha funzionato. Di una relazione accantoni i pezzi brutti e tieni solo quelli belli. Però non rammento grandi litigi. Ma avevo 25 anni e se a 43 ti accapigli con la moglie sulle fesserie, figuratevi a quell’età”, ha fatto sapere l’ex schermitore. (Continua dopo il post)

Aldo Montano, un ottimo amatore

Tempo fa, ospite a Mattino 5 di Federica Panicucci l’ex gieffina Antonella Mosetti invece ha parlato bene del suo ex Aldo Montano. In quell’occasione, infatti, la soubrette romana ha esaltato le doti amatorie dell’ex schermitore e ha parlato anche della resistenza del bel sportivo toscano sotto le lenzuola.

“Sono stata tanti anni con uno sportivo che non è un calciatore, comunque lo sport aiuta l’uomo a non essere troppo veloce, e al contrario, si tengono, si tengono, perché sono abituati alla sofferenza. Quindi in questo caso è piacevole”, ha fatto sapere la donna.