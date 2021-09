Grande Fratello Vip 6, svelati i presunti cachet dei concorrenti: ecco chi sarebbero i più pagati

Tra gli argomenti di maggiore interesse per i fan del Grande Fratello Vip c’è, sicuramente, quello inerente i cachet dei concorrenti. Questo è un tema che genera sempre tanto sgomento, specie perché in molti casi si ritiene che le cifre impartite siano davvero troppo alte.

Ad ogni modo, scopiamo a quanto ammonterebbero i compensi dei concorrenti che sono stati scelti per questa edizione del reality show. Naturalmente, si tratta di cifre non ufficiali, in quanto non sono state confermate dagli autori del programma.

Le più pagate del Grande Fratello Vip sarebbero due donne

In queste ore sono trapelati alcuni rumors inerenti i presunti cachet dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Come si poteva immaginare, la più pagata sembrerebbe essere la cantante Katia Ricciarelli. Quest’ultima dovrebbe percepire un compenso pari a 15 mila euro a settimana. Alla sua stregua ci sarebbe Raffaella Fico, la quale dovrebbe guadagnare gli stessi soldi.

I meno pagati, invece, risultano essere i concorrenti meno popolari, per i quali non sembrava il caso di investire così tanto. Essi sono Tommaso Eletti, Samy Youssef, Nicola Pisu, le sorelle Salassìè, Sophie Codegoni, Andrea Casalino e Gianmaria Antinolfi. A questi protagonisti spetterebbe un compenso sempre settimanale che, tuttavia, ammonterebbe a un terzo di quanto percepito dalla cantante e dalla showgirl. Stiamo parlando, infatti, di 5 mila euro.

I presunti cachet degli altri concorrenti

Nella fascia intermedia, invece, ci sarebbero tutti gli altri concorrenti che non sono stati citati. Il cachet di questi altri protagonisti del Grande Fratello Vip 6 dovrebbe essere pari a 7.500 euro a settimana. Si tratta di cifre comunque alte che, tuttavia, non hanno nulla a che vedere con quanto proposto da Raz Degan per entrare a far parte del reality show. Ricordiamo che l’ex di Paola Barale pare abbia avanzato ipotesi da 500 mila euro.

Le cifre sopraindicate, invece, sembrano essere abbastanza in linea con quanto offerto anche l’anno scorso ai concorrenti dell’edizione numero 5. Basti pensare, ad esempio, che il cachet di Elisabetta Gregoraci, che è stata tra le più pagate dell’edizione, non superava i 20 mila euro a settimana. Naturalmente ciascun concorrente ambisce al montepremi finale di 100 mila euro, di cui 50 verranno devoluti, come sempre, in beneficenza presso un ente scelto anticipatamente dai vari concorrenti in gara. In più bisogna aggiungere tanta fama e visibilità, che programmi come il GF Vip sono quasi sempre in grado di garantire.