Grande Fratello Vip, casa completamente stravolta a causa di Manuel Bortuzzo: “Bisogna far conoscere la disabilità” ecco come sarà

Questa mattina è, finalmente, uscito il numero di TV Sorrisi e Canzoni in cui è contenuta l’intervista fatta ad Alfonso Signorini. In tale occasione, il conduttore ha parlato di come sarà la prossima edizione del Grande Fratello Vip e si è soffermato anche sulla casa.

L’abitazione in cui vivranno i concorrenti è stata completamente stravolta rispetto al passato a causa della presenza di una persona invalida, ovvero Manuel Bortuzzo. Vediamo, quindi, come sarà la nuova casa.

Come è cambiata la casa del Grande Fratello Vip

La casa del Grande Fratello Vip 6 ha subito delle modifiche importanti in quanto, adesso, tra i concorrenti c’è una persona sulla sedia a rotelle. Lui è Manuel Bortuzzo, il nuotatore finito sulla sedia a rotelle a seguito di una sparatoria. Allo scopo di rendere tutti gli ambienti agevoli per lui, infatti, Alfonso Signorini ha rivelato tutte le modifiche apportate. Il conduttore ci ha tenuto a precisare di aver voluto fortemente il giovane nel cast del reality show in quanto ritiene sia importantissimo far conoscere al mondo la disabilità nella quotidianità.

Ad ogni modo, rispetto a prima, subito dopo la porta rossa ora c’è la zona dedicata al salone, spazio che è stato raddoppiato di volume. Nel corso della precedente edizione, invece, si partiva subito con l’area riservata alla cucina. Essa, stavolta, è stata posizionata di seguito ed affaccia direttamente sull’ampio giardino. Le docce, invece, sono state posizionate tra il giardino e la cucina e sono completamente a vista.

Due grandi novità quest’anno

Grande novità di questa edizione, poi, sono una sorta di suite di una nave e una stiva. La prima è estremamente confortevole, dotata di cabina, tolda, cucina e perfino il ponte della nave. In tale luogo potranno andare alcuni concorrenti, a seconda delle esigenze e delle dinamiche, sia in coppia sia in gruppo. Lì potranno rilassarsi e vivere qualche momento nel lusso sfrenato.

La seconda, invece, è una zona decisamente meno piacevole, che andrà a rappresentare una specie di tugurio. Qui andranno sempre concorrenti in gruppo e servirà a mettere alla prova le capacità di alcuni di loro. Invariata, almeno per il momento, sembra essere la composizione delle camere da letto della casa del Grande Fratello Vip. Esse dovrebbero essere caratterizzate come sempre da circa quattro letti matrimoniali ciascuna. Per tutti i dettagli non ci resta che attendere la puntata di lunedì 13 settembre.