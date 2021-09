Gemma Galgani: “Lascio Uomini e donne”, ecco quando

E’ senza dubbio una delle dame più amate e discusse di Uomini e donne. Gemma Galgani anche quest’anno ha preso parte al parterre e si è detta pronta a trovare la sua anima gemella. Sono ormai 12 anni che presenza fissa nel programma della De Filippi e per ora non ha dicerto intenzione di abbandonare gli studi.

Gemma Galgani pronta ad abbandonare il trono over ad una condizione

Il dating show di Maria De Filippi ripartirà il prossimo lunedì 13 settembre, come sempre dalle 14.45. Più volte si è parlato di un addio di Gemma Galgani da Uomini e donne ma per adesso non ha nessuna intenzione di abbandonare il programma. In una recente intervista al settimanale Di Più Tv, la 71enne ha dichiarato che potrebbe lasciare lo show solo in un caso…

“Non ho mai pensato di lasciare Uomini e Donne. Voglio trovare l’amore. Solo allora lascerò”, ha annunciato la dama torinese. Dunque, dopo testuali parole, coloro che fino a questo momento pensavano di poter far a meno della Galgani nei prossimi mesi, possono solo rassegnarsi.

Gli amori della dama a Uomini e donne

Fino ad oggi, in amore non è stata molto fortunata, anche se va precisato che la Galgani si è innamorata già tre volte al trono over. La prima con Ennio, dove è arrivata vicinissima alle nozze e la seconda volta con Giorgio Manetti. Infine la terza di recente con Marco Firpo.

“Mi sono innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e Marco Firpo. Sono state due storie meravigliose, che però purtroppo sono finite. Ora mi auguro di trovare la persona giusta”, ha spiegato Gemma Galgani.

In entrambi i casi, la dama è rimasta single dopo l’estate motivo per cui ha deciso di tornare a Uomini e donne da single. Alla rivista diretta da Cairo Editore Gemma Galgani ha assicurato che tutto il suo percorso è vero e che in tutti questi anni non ha mai finto.

Vere sono anche le litigate con Tina Cipollari e tutti gli insulti che si portano dietro da tempo. Negli ultimi anni, la settantunenne ha però deciso di non interessarsi a ciò che gli altri pensano di lei e per tale ragione ha voluto “mettersi a nuovo”. Dopo l’apparecchio ai denti, il lifting al viso quest’anno ha deciso di aumentare il volume del suo seno “come quando era una ragazzina”…