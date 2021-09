Fabrizio Corona contro Sangiovanni: “Sei solo un prodotto commerciale”

Fabrizio Corona contro Sangiovanni

Qualche giorno fa Sangiovanni ha avuto un duro sfogo su Instagram dicendo di non essere famoso solo per la sua storia con Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20. Nelle ultime ore Fabrizio Corona ha deciso di dire la sua sul cantante di Malibù.

Quest’ultimo, che nel corso dell’estate è stato trasmesso in qualsiasi radio con i suoi pezzi, ha così ricevuto una tirata d’orecchie da parte dell’ex re dei paparazzi. In pratica, gli ha sostanzialmente detto che invece avevano ragione proprio quei seguaci che lo hanno criticato sui social.

La tiratina di orecchie di Fabrizio Corona

Attraverso il suo profilo Instagram, Fabrizio Corona rivolgendosi a Sangiovanni non ha perso tempo a criticarlo. “Dal momento che sei arrivato in finale ad Amici, adesso racconti in tutti i modi e possibilità la tua storia d’amore senza la quale oggi non saresti un artista. Se fossi stato un artista, non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower. Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare”, ha detto l’ex re dei paparazzi. Al momento la replica del vincitore di Amici 20 (circuito canto) non è arrivata, e forse difficilmente lo farà.

Lo sfogo social di Sangiovanni

Solo qualche giorno fa in rete erano circolati alcuni articoli, senza prove o fondamenta, dove si sosteneva che Sangiovanni potesse aver tradito la sua ragazza Giulia Stabile.

“Basta intromettersi, insistere, invadere la privacy degli altri pensando di sapere cose che non sapete. Nessuno reca fastidio a voi. Tante persone sono arrivate a dire che dovrei esporre la mia cosa con Giulia perché è quello che mi ha portato al successo, che le mie canzoni spaccano perché lei è entrata nella mia vita. Lei mi ha regalato un sacco di momenti che ho voluto mettere in musica ed evidentemente tanta gente ci si è riconosciuta. Ma perché non posso essere bravo io? E allora ‘Tutta la notte‘, che ha spaccato e ho scritto prima di conoscerla? Come si spiega?”, aveva detto il giovane cantante.