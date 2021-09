Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani resta senza corteggiatori e litiga con Tina

Nuove registrazioni di Uomini e Donne

Da lunedì prossimo alle 14:45 su Canale 5 prenderanno al via le puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, la 26esima. Tuttavia già sono state realizzate ben sei registrazioni e pare, stando alle anticipazioni, che tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sia di nuovo guerra aperta.

Ad inizio settimana tutti i protagonisti del dating show si sono riuniti in studio e, stando agli spoiler, pare che la 71enne torinese abbia litigato con la storica opinionista frusinate. Al momento nessun cavaliere è arrivato al Trono over per corteggiare la piemontese e lei sta soffrendo di questo. Gems come sempre ha incolpato la vamp, dicendo che è a causa dei suoi continui attacchi, se gli uomini sono intimoriti nel presentarsi in trasmissione per lei. Naturalmente queste accuse hanno scatenato il caos.

E’ guerra tra Tina e Gemma

Gli spoiler dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, fornite dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, dicono che ancora una volta non ci sono stati pretendenti che hanno richiesto alla redazione del dating show di Canale 5 di poter venire in studio per corteggiarle Gemma.

Nessuno ha voluto provare così a conquistare il suo cuore. “Questo è stato un forte colpo per Gemma che, proprio quest’anno, ha scelto di rimettersi in sesto con tanto di nuova operazione chirurgica. Nessuno si aspettava che non sarebbero scesi dalle scale dei nuovi uomini per la dama piemontese”, si legge in rete.

Gemma incolpa Tina dei suoi insuccessi amorosi

Ma non è finta qui, infatti altre anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne dicono anche che la reazione della Galgani per la mancanza di corteggiatori non si è fatta attendere e ancora una volta, la 71enne torinese ha puntato il dito contro la sua acerrima nemica, Tina Cipollari.

Gemma, infatti, si è lamentata del fatto che la causa di tutto ciò sarebbe proprio Tina e i commenti che costantemente emette sul suo conto. “Per questo motivo, tra le due protagoniste della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, si è accesa subito la miccia e si sono viste nuove accese discussioni verbali. Ancora una volta le due hanno litigato davanti alle telecamere”, è stato riportato sul web.