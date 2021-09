Gigi D’Alessio: Denise mostra il pancione, Anna Tatangelo una furia

La nuova compagna del cantante allo scoperto sui social

Gigi D’Alessio sta per diventare di nuovo papà a 54 anni. A togliere ogni dubbio sul pettegolezzo la stessa compagna Denise che poche ore fa ha mostrato il suo tenerissimo pancino.

La ragazza, più giovane di lui di 26 anni, si è immortalata in uno scatto su Instagram, mentre si accarezza il ventre, da cui si può notare che è in dolce attesa. Si tratta della prima volta che la Esposito esce allo scoperto. Anche se sulla loro relazione c’erano ormai pochi dubbi, visto che Denise e Gigi sono stati beccati insieme diverse occasioni.

Anna Tatangelo come una furia con Gigi D’Alessio

Dopo che sono uscite le foto dei due e dopo che è stata confermata la gravidanza di Denise sembra che a prenderla “male” sia stata l’ex dell’artista partenopeo. Anna Tatangelo, sempre secondo alcune indiscrezioni, non avrebbe visto di buon occhio questa inaspettata attesa e pare sia andata su tutte le furie con Gigi D’Alessio.

Due i motivi che avrebbero spinto l’artista di Sora ad arrabbiarsi: il primo è che avrebbe saputo della questione attraverso i giornali; il secondo è che non si aspettava che D’Alessio rimettesse così in fretta su famiglia.

L’ultimo gesto del cantante che avrebbe fatto infuriare Lady Tatangelo

Ma le indiscrezioni su Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non sono finite qui. Pare, infatti, come riporta Dagospia, che la cantante si sia ancor di più arrabbiata con l’ex dopo che quest’ultimo avrebbe deciso di trasferirsi a Napoli. Il motivo? Ovviamente per restare più vicino alla sua nuova fiamma.

Di conseguenza, Gigi avrebbe lasciato la sua villa a Roma, dove per anni ha vissuto con Anna. “Una decisione che Anna avrebbe preso molto male, preoccupata dal fatto che il ritorno a Napoli possa far allontanare Gigi dal figlio Andrea che vive a Roma con lei”, ha scritto Alberto Dondolo sul suo portale.

Ovviamente, precisiamo che per adesso si tratta solo di indiscrezione e non abbiamo nessuna certezza che quanto riportato dal giornalista sia effettivamente vero. Per ora, dunque non ci resta altro che attendere.