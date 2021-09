“Daniele Interrante con una minorenne”, scatta la querela e la ex Guendalina tuona: “Falsità”

Alessandro Rosica sgancia un rumor su Daniele Interrante

A causa di un’indiscrezione lanciate sui social, al momento intorno alla vita di Daniele Interrante c’è solo caos e polemiche. La fidanzata 22enne dell’ex tronista di Uomini e Donne, nelle ultime ore ha voluto fare dei chiarimenti in merito alla sua storia con il ragazzo di origini siciliane.

Ricordiamo che l’ex volto del Trono classico di anni invece ne ha 40. Tutto è partito l’investigatore social Alessandro Rosica, sul suo profilo Instagram ha raccontato ai follower alcuni retroscena su questa storia d’amore. Nello specifico, ha fatto sapere che la ragazza, all’inizio della relazione con Interrante, era ancora minorenne.

Le dichiarazioni della fidanzata di Interrante

Alle dichiarazioni social di Alessandro Rosica, la 22enne si è molto risentita e arrabbiata. Per tale ragione è sbottata su Instagram dicendo: “Sono allibita dalle falsità scritte da questo giornalista, se così si può chiamare, dato che la prerogativa dei giornalisti è accertarsi e diffondere la verità”.

Ma lo sfogo della fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne è continuata così: “Sono fidanzata con Daniele da 2 anni e mezzo, siamo felici e innamorati. E, per tua conoscenza, ora io ho 22 anni (1999) e la differenza d’età per noi non è un peso, anzi!”. Per la ragazza, inoltre, la cosa più grave e infamante riguarda il fatto che: “avremmo tenuto nascosta la nostra relazione in quanto io minorenne. Se la matematica non è un’opinione”.

Interviene anche Guendalina Canessa

A quanto pare, le ragioni per le quali Daniele e la 22enne hanno deciso di tenere segreta la loro storia d’amore per qualche tempo sarebbero altre. Sempre sui social la giovane ha fatto sapere: “Non abbiamo mai voluto pubblicizzare la nostra storia perché ne siamo custodi e perché non abbiamo bisogno di like. Ora invece devo risponderti pubblicamente per smentire le bugie che hai scritto”.

La 22enne ha ricordato anche che l’ex tronista di Uomini e Donne ha una figlia, Chloe, avuta undici anni fa da Guendalina Canessa: “Tu hai fatto intendere che suo padre frequenta minorenni!”. Sulla faccenda è intervenuta anche l’ex gieffina, che ha confessato: “Daniele ha già querelato”.